Lo que importa

Lo admito, los periodistas tenemos una cierta (¿irrefrenable?) tendencia a pontificar. Parece que ese rasgo ya nos viene de serie, pero en los últimos tiempos se ha exacerbado en la profesión -en la que se ha dejado de denunciar el intrusismo, quizá porque ya tengamos más gente de fuera que de dentro- hasta límites difícilmente soportables. Nos hemos convertido en petetes, en Larousse andantes, en oráculos, en todólogos, en wikipedias con patas… ¿hace falta que siga? Y, además, creemos que lo que nos importa a nosotros es lo que realmente importa o debería importar a los demás. Y no, error. Porque la gente pasa. Está a otras cosas.

Así lo reflejan las analíticas sobre las audiencias. Veamos algún ejemplo de esta semana. En Vigo ya hay más madres solteras que casadas. Lo que no hace tanto era excepcional se ha convertido en la nueva normalidad. Y la brecha va a más. Es el retrato de nuestra sociedad. Si miramos a nuestro alrededor, ¿cuántos casos conocemos de mujeres solteras (separadas o divorciadas incluidas) con hijos? Pues eso, que la gente ya no se casa. Y si lo ha hecho alguna vez, no vuelve a caer, ¿por qué? Estoy deseando escuchar vuestras teorías (con especial interés las de las mujeres, claro).

Hablando de casarse, los jueces de paz dejarán de hacerlo a partir de abril. La figura del juez de paz es un misterio. Con raíces en la antigua Roma y con un papel estelar en la Inglaterra del rey Ricardo I (siglo XII), su rol conserva un aire romántico: evitar o juzgar actitudes de poca relevancia pero que alteran la paz en una comunidad. Pues qué queréis que os diga: asumir ese papel y gratis; ser juez de paz en una sociedad con tanto ruido y conflicto y en la que todo se mide en dinero… estos tipos se merecen un altar. Mejor nos iría con más jueces de paz y menos de los… en fin pasemos página, pero el asunto tiene miga.

Como la tiene el pan. A los que nos gusta el pan, vivir en Galicia es estar en el paraíso. Basta con airearse un poco por ahí afuera, ya no digo salir de la península, para añorar, casi con lágrimas en los ojos, nuestras bollas, hogazas, roscas, barras… ¡Qué rico! Además, ahora se puede saber si es cien por cien gallego a través de la genética. Puede sonar a coña, pero no. Investigadores de la Universidad de Santiago -hay gente pa tó- han patentado un método que certifica la autenticidad del pan gallego con técnicas genéticas de las harinas. Por cierto, no sé si el tamaño importa -mejor no nos metamos en ese charco-, pero lo que sí importa, al menos con el pan, es la forma. Sabed que su diseño modifica la textura y condiciona el sabor. El currusco es más que estética.

Los que sí tienen el pan asegurado son los funcionarios. En Galicia hay una tradición de opositores tremenda. ¿Por qué los jóvenes quieren ser empleados públicos? Primero, sorprendentemente, porque les puede la morriña y no quieren irse a trabajar fuera. El segundo factor es que lo ven como la mejor vía para formar una familia y conciliar. Otra cosa es que esa familia dure (recordad lo de las madres solteras). Ah, y también porque quieren tener garantizada la paguita de jubilado. ¿A qué estas historias molan?

Como moló, y mucho, la visita de Ledicia Costas a la redacción en un encuentro con suscriptores. Hay nombres que no pueden estar mejor puestos. Con Ledicia lo clavaron. Además de una extraordinaria y exitosa escritora, es un encanto. Ledicia nos contó muchas cosas, pero me gustó escucharle hablar de la literatura como salvación y como alimento -es otra forma de pan, un pan espiritual- y también su defensa de las pantallas digitales como herramienta de lectura. Fue un discurso a contracorriente en tiempos en los que se libra cierta guerra contra todo lo digital, como si fuese una herramienta diabólica. Ella abandera la concordia entre el papel y las pantallas. Porque se pueden y deben llevar bien. Pero es que nuestra querida Ledicia, si no fuese la gran escritora que es, habría sido una maravillosa jueza de paz.

PD. Milagro, he conseguido acabar el boletín sin citar a Trump.

¡Buen finde!

