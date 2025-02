Predadores do ideário lingüístico de Castelao

Qualquer investigador que se aproximar ao estudo da obra de Afonso Daniel Castelao nom deve prescindir de princípios estabelecidos na «Historiografia lingüística», como o que fai referência à obrigatoriedade de analisar esses contributos em funçom das circunstâncias históricas, políticas, económicas, sociais, culturais... da época em que tivo que viver.

Porém, observamos que estudiosos do livro «Sempre em Galiza» (1944) silenciam citaçons como as seguintes: (a) «o galego é um idioma extenso e útil, porque –com pequenas variantes- fala-se no Brasil, em Portugal e nas colónias portuguesas» (livro 1º, cap. IV); (b) «a nossa língua está viva e floresce em Portugal, falam-na e cultivam-na mais de sessenta milhons de seres» (livro 2º, cap. XXIV; (c) «nengum galego culto deve consentir que a fala do seu povo –umha fala de príncipes, que ainda é senhora em Portugal e Brasil- seja escrava no pátrio lar, sem direito a ir à escola nem a apresentar-se como igual do castelhano» (livro 3º, cap. VIII); (d) «o mesmo padre Feijó demonstrou que a língua galega nom é distinta da portuguesa, por serem pouquíssimas as vozes em que discrepam» (livro 3º, cap. VIII).

Ideias e postulados semelhantes aparecem em «Prosa do exílio»: «Galiza tem umha língua própria, criada no berço de outra anterior [...] que é filha do latim, irmá maior do castelhano e mae do mal chamado português. Nessa língua compugérom-se os cancioneiros galaico-portugueses; nom obstante é bem certo que a língua galega caiu ferida pola hegemonia política do Centro [...] justo será reconhecer que, polo menos, o idioma galego –hoje falado em várias partes do mundo – é natural da Galiza, porque alí nasceu e alí se criou literariamente».

No que diz respeito ao seu ideal de achegamento do galego ao português, na carta a Sánchez-Albornoz analisada por Carvalho Calero (1990, pág. 900), o discípulo mais fiel do seu legado, esclarece: «Esse achegamento ha desembocar em confusom, quer dizer, em confluência, que nom é seguramente substituiçom, senom osmose. Cabem muitas possibilidades interpretativas da fórmula; mas eu creio que a mais correcta em virtude do contexto histórico é a mais puramente reintegracionista: o galego incorporaria-se ao sistema de que foi protótipo e que hoje tem como arquétipo a norma lisboeta, sem deixar de ser galego, conservando a sua fonética, a sua morfologia e o seu léxico peculiares».

Analisar a obra de Castelao sem mencionar o seu ideário lingüístico, poderia ser umha conduta própria das pessoas manipuladoras, pois para Castelao o galego era um idioma importante, um componente essencial de umha naçom.

Suscríbete para seguir leyendo