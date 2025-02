Promesas celestiais

Crer na vida eterna é un potente motor de ánimo. Imaxinarte no alén vivindo entre luxos, na compaña dos que xa se foron é unha pasada. A maior parte dos credos xogan a iso. Senón, como manter o negocio funcionando? Só é posible con maxia, cunha promesa política, a mellor das promesas, a do país perfecto, ese con boas comunicacións, pleno emprego, vivenda de calidade e educación pública. Sen autoritarismos, sen racismo, sen odio, sen incendios, sen enfermidades, sen chuva ácida nen temporais que levanten os tellados e arrastren coches nunha tromba de lama descontrolada.

E son promesas perfectas porque nunca ninguén puido confirmar o contrario. Ata podes anunciar, como se expón nalgún libro sagrado, que vas a desfrutar da eternidade cunha chea de compañeiros (e compañeiras) espirituais, todiños para ti; ou na mitoloxía nórdica, que vas estar de troula con Odín eternamente. A unha cultura rexa e de xélida incomodidade, que mellor que venderlle unha festa infinita!, rebosante de valkirias e na compaña dos deuses guerreiros. Promete o que queiras, ninguén te vai contrariar nin destapar a fraude, ninguén vai reclamar que no fondo a sanidade no máis alá está igual de mal que aquí, que tamén faltan doutores, camas e especialistas, e hai unha lista de espera do demo (nunca mellor dito) para as operacións de estética, claro, porque no ceo —quenes van— gozan de excelente saúde. É a mentira redonda, o falar sen cancelas, porque non haberá verificadores, nen xornalistas curiosos e molestos. Alí a xustiza é cega, de verdade, e os fiscais tamén.

Por haber, non haberá nen instagramers que suban fotos do postureo celestial nin youtubers colgando videos desde as alturas onde amosen que hai persoas migrantes a traballar por catro patacós e en condicións infrahumanas, de vergonza para un lugar sagrado como aquel. Nada. Podes prometer un Ferrari a quen lle guste conducir e ata nen ten que ser eléctrico —450 cabalos bebendo a mellor gasolina dos Emiratos— porque no edén ninguén se preocupa do cambio climático. Sinxelamente, nunca foi un problema. Como tampouco andan á gresca os negacionistas cos científicos porque o COVID alí nunca existíu e o ceo é plano. Tampouco hai controversia co tema do aborto nen debate sobre a pena de morte. Eso si, alí a condena pode ser a «pena de vida», obrigarte a regresar (menuda faena!). Por exemplo, o lobby pro-Altri goza de gran prestixio. Alí arriba, sábese de sobra, as celulosas arrecenden e como é a terra dos mansos en calquer val móntase unha biofábrica e ninguén se alborota. Ata é posible que no nirvana haxa, non un, senón un par de proxectos Gama. E vaia, aínda con tantas vantaxes ninguén sube de boa gaña, por iso esas campañas de marketing tan fabulosas.

