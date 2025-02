Una mirada al fotoxornalismo galego

Las fotoperiodistas de Faro de Vigo, Alba Villar y Marta G. Brea, en la inauguración de la exposición "A Galicia Inédita" en la Casa das Artes / .

En la foto veis a nuestras diligentes fotógrafas Marta G. Brea y Alba Villar, que cada día andan en la dura porfía de iluminar las páginas de FARO a galope de sus cámaras. Las traemos aquí porque sus fotos forman parte de la exposición A Galicia inédita: unha ollada diferente do fotoxornalismo galego que os recomiendo y podéis visitar en la Casa das Artes de Vigo. Organizada por la Asociación de Periodistas de Galicia (APG) que preside María Méndez, 73 fotoxornalistas (el censo en Galicia es de 105), aportan su obra elegida entre publicadas o inéditas. Y al tiempo, se solicitó a 73 periodistas que dispusieran una pieza literaria para acompañar a la foto. En un mundo saturado de imágenes y que por efecto de las redes y nuevas técnicas sufre una manipulación incuestionable, el fotoperiodismo se erige como un faro de verdad, sustentado por la prensa tradicional.

Raquel Martínez Areal: de Tui, con su violín, a la Filarmónica de Berlín

¡Cómo arden de contentos en Tui sus abuelos, Manuel Martínez y Fermi Molina! Claro, si una de su nietas, Sara Areal Martínez, está en la Filarmónica de Galicia hace años, la noticia es que la menor, Raquel, acaba de obtener con su violín una plaza fija en la célebre Filarmónica de Berlín. Precisamente ahora se cumplen quince años de la llegada a la orquesta del único español, el viola Joaquín Riquelme. Sería muy largo enumerar el currículo de Raquel, que ya a los 22 años obtuvo la plaza de primer violín tutti en la Orquesta Nacional de España, pero podemos decir que Tui puede saltar de gozo por tener a una tudense en orquesta internacional tan reputada tras una experiencia larga y rica que la mantuvo alejada de su tierra en diferentes escenarios de la música internacional. Recuerdo aquel 2012 en que comí en casa de sus abuelos en San Domingos de Tui. Allí estaban Raquel y su hermana Sara, adolescentes aún, mientras dábamos vítores a una grandiosa empanada de cogumelos y una lamprea a la bordalesa. Estaban los yernos de Manuel y Fermi, Tito Areal y Ramiro García, sus hijas Rosalía y Aloia... ¡Qué gozo sentirán con la buena nueva: Raquel, titular de la Filarmónica de Berlín!

Y llega el libro de Carlos Núñez pater de Perfecto Conde

No soy yo quien piensa que a Carlos Núñez padre le hizo sombra el Carlos Núñez hijo por su inmensa popularidad musical. No. Quien conozca la trayectoria del pater, y yo le hice sus memorias para este periódico, sabe que es digna de escribir un libro o, desarrollándolo, una enciclopedia de autor. Por eso esta semana llega a las librerías Carlos Núñez. O comunista que non foi gaiteiro, de Perfecto Conde. Yo quiero al hijo pero hace más que quiero y respeto al padre, desde antes de la democracia como gerifalte del PCE y activista político, pero es que aún hubo un antes en Moscú, o en las catacumbas de París, como hubo una concejalía en el primer gobierno democrático vigués, una trayectoria de publicista, articulista y... antes de nada, de ser de una ética radical.