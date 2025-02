Granito para o mundo

Cantera de granito en Porriño / Asociación de Canteras de Galicia

Se alguén vos pregunta que teñen en común o Concello de Toquio, a catedral de Santiago, a sede do Parlamento Europeo, o Museo de Shanghai ou o rañaceos Two Prudential Plaza de Chicago, non o dubidedes: todos están feitos de pedra galega, máis en concreto, de granito do Val da Louriña. E é que o noso granito —coma os galegos en xeral— está espallado por todo o mundo. Non en van, Galicia é o segundo produtor e exportador europeo de pedra natural (só nos supera Italia) e o quinto do mundo, que se di pronto. Non hai que esquecelo: somos unha potencia neste sector, cun porto altamente especializado ao que chegan bloques de pedra de destinos exóticos como Brasil ou Namibia e que, tras pasar polos serradeiros do Porriño, volven saír transformados en laxas, baldosas, adoquíns e todo tipo de elaborados que acaban nos cinco continentes.

Porén, o sector non pasa polo seu mellor momento. Máis de 400 traballadores estiveron en ERTE nos últimos dous anos, e a crise de Levantina —ou Levgranite, como lle chaman agora— non fai máis que confirmalo. Lembro perfectamente cando, no 2006, o grupo valenciano, co apoio de dous fondos de investimento (Impala Partners e Charter House), se fixo coa xoia da coroa do granito porriñés: Graninter, unha empresa con filiais en Portugal, Alemaña, Polonia, EUA, Brasil, Inglaterra e Venezuela, ademais de canteiras na Louriña, Brasil e Venezuela. Daquela, empregaba a 250 traballadores e lideraba un sector en crecemento. Logo veu a crise financeira, o estalido da burbulla inmobiliaria… e, desde entón, o granito galego alterna ciclos de boanza con outros de baixón, como o actual.

Aínda así, teño confianza en que se resolva o de Levantina —Levgranite, Graninter ou como lle queiran chamar—. Que un grupo solvente e galego como Grupimar se interese pola unidade produtiva e polos postos de traballo é un sopro de esperanza. Hai anos visitei as instalacións de Grupimar (Marcelino Martínez) no Porriño, e son xente seria. Deséxolles o mellor, polo ben do sector e do Porriño.

Outra novidade que me fai ser optimista é a celebración, o próximo xuño, da feira Stonegal no Ifevi de Vigo, o primeiro certame dedicado á pedra galega, tanto ao granito como á lousa. Nel participará toda a cadea de valor desta industria, que dá emprego a miles de persoas e é altamente exportadora. Creo que xa están confirmadas máis de 150 empresas, entre elas as nosas: Granilouro, Minera de Rocas, Galnac, Granisa, Granitos Álvarez, Granitos Cabaleiro, Lemmar Granite, DFG (Pavestone), Digafer ou Nodosafer, entre outras.

O granito galego aínda ten moito que dicir. Cómpre lembrar que temos catalogadas máis de 45 variedades autóctonas nas máis de medio cento de canteiras repartidas polas catro provincias galegas. Oxalá que este sector tan noso, tan vinculado ao territorio, volva superar a crise que atravesa e sigamos vendo edificios emblemáticos de todo o mundo brillar coas cores das nosas pedras. Como galego, é un orgullo.

Porque se hai algo que define o granito galego, ademais da súa calidade e beleza, é a súa historia. Unha historia esculpida a base de traballo, de xeracións de canteiros que fixeron desta pedra o seu legado. A nosa identidade tamén está gravada nela, nos hórreos, nos cruceiros, nos mosteiros e nas rúas das nosas vilas. Por iso, apostar polo granito galego non é só unha cuestión económica, senón tamén cultural. Non podemos permitirnos perder este patrimonio industrial que nos leva acompañando séculos.

Porque o noso granito non é só materia prima. É Galicia en estado puro.