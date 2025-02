A vueltas con Castelao

En 1984 Castelao volvió a Galicia. Lo hizo reivindicado (nunca mejor esta palabra) por el pueblo de Galicia, lo hizo con el asentimiento unánime de todos los representantes parlamentarios de Galicia, lo hizo tras la iniciativa parlamentaria de Camilo Nogueira, y lo hizo, sobre todo, con la intención unánime de que su vuelta representara simbólicamente un nuevo tiempo para todos y todas las gallegas de dentro y fuera de Galicia.

Hay dos elementos fundamentales para comprender el retorno de los restos de Castelao desde el cementerio de Chacarita, la asunción de los partidos de derecha y de los partidos estatales de este retorno como un hecho fundamental para la construcción de la nueva Galicia, y por otro lado, la reticencia de un BNG ausente.

No tengo claro que de producirse hoy este debate el PP de Núñez Feijóo y Ayuso estuviera en condiciones de sumarse y protagonizar aquel evento; y tampoco tengo claro que hoy se hubiesen dado las condiciones para que los sectores nacionalistas de izquierda no lo impidieran.

Algo ha cambiado en España para que el consenso, o el acuerdo de los disensos, que se podía construir en otro tiempo no sea posible construirlo ahora; y no me importa de donde provienen los estigmas que nos llevan a querer que los otros no formen parte del nosotros colectivo que se llama Galicia, me importa que no queremos compartir nuestra identidad con el otro al que denominamos ajeno.

El debate sobre si Castelao es o no el primer presidente de Galicia es un debate más histérico que histórico, más simbólico que real, más táctico que estratégico, que busca sólo construir una brecha donde la mayoría del país tiene construida la unidad.

Las palabras de Pontón cuestionando el hecho de que Castelao pertenezca a todos y todas las gallegas simplemente por reconocer la presidencia del Consello de Galicia como primera presidencia de Galicia son simplemente un intento táctico de construir polarización. Y entiéndanme bien, creo que Castelao, un día, será reconocido como Primer presidente de la Xunta de Galicia, pero no creo que eso deba ser utilizado para dividir a los gallegos entre los que creen esto o aquello.

Si el BNG de Ana Pontón no tiene otra cosa que ofrecer a los gallegos que poner a Castelao como objeto de discrepancia y polarización, quizás es que no están preparados para gobernar este país, y que no han aprendido nada sobre los límites de lo que nos separa.

Hay cosas que no pueden separarnos, que no pueden servir para realinear a unos y otras en las diversas posiciones, y cuando un partido empieza a tener afán de gobierno debe saber cuáles son esas cosas, lo otro es ir en sentido contrario a la construcción colectiva de la identidad.

Uno de los grandes problemas de los populismos es que utilizan para dividir aquellas cosas que debieran unir a los ciudadanos, y eso, ocurre siempre por falta de políticas públicas que ofrecer a la ciudadanía; si al BNG ya se le ha agotado la capacidad de generar políticas públicas y tiene que recurrir a Castelao de esta manera, más propia de partidos minoritarios que de quien aspira a suceder a Castelao en la Presidencia del país, quizás deban rebobinar para volver al camino en el que todos y todas podamos verla como presidenciable. Ya sé, creo en Castelao presidente, pero digo país en vez de nación, anatema.