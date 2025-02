Gústanme os personaxes infantís dos relatos onde o universo adulto convive e corre paralelo ao mundo inocente dos meniños; gústame mirar a través do fino cristal das súas almas, descubrir os seus misterios e recónditos segredos, escoitar a voz pura dunhas vidas que despertan e gústame, en fin, regresar da súa man a aquela infancia que lembramos con nostalxia. Non todos os escritores, incluídos os mellores, conseguen enfocar a ollada infante, porque non é doado enfiar o relato dunha vida apenas encetada, sen historia, ni o é tampouco, de ningunha maneira, achegarse con naturalidade, sen churruscadas nin paternalismos, ao mundo infantil. Cómpre sensibilidade abonda para captar as sutís modulacións da alma dos nenos e consumado oficio para plasmar a inocencia. Tan só uns poucos escolleitos, aqueles que saben viaxar ao pasado e percorrer de novo as praias da infancia afogadas de luz e regresar triunfantes, merecen a coroa de floriñas ventureiras coa que os lectores cinguimos as súas nobles testas. Velaquí algúns dos que eu coñezo.

En primeiro lugar cito ao meu señor don Álvaro Cunqueiro, que deu vida literaria ao doncel Felipe de Amancia nunha das obras cumiais da literatura galega, Merlín e familia. Conmove a solemne gravidade con que o mago trata o seu paxe e criado de cámara e a ollada de asombro coa que este descobre aquel mundo máxico, maravilloso e antergo da brumosa terra de Miranda onde ten Merlín a súa morada. Confeso que vén sendo esta unha das miñas lecturas preferidas, das que colaboraron a conformar o meu universo mítico e literario e ás que de cando en vez regreso como algunha vez se volve aos bicos da nai.

Quico, o neno protagonista da novela O príncipe destronado vén sendo bastante máis novo ca Felipe de Amancia: apenas chega aos catro anos e acaba de ter unha irmanciña que o relega a un plano secundario da atención e dos afectos da familia e das criadas. Asombra e admira a fina sensibilidade do autor, que nos permite penetrar nos misterios da alma infantil, os seus secretos e os seus medos; é unha novela á que un se entrega sen condición algunha, costa abandonar a súa lectura e lese apenas nunha asentada: é que estamos falando de Miguel Delibes; ah!, agora explícase todo.

Do mesmo tempo que Felipe de Amancia, penso eu, debía de ser o protagonista infantil, un rapaciño, adolescente quizás, do conto A caixa de morto do escritor Ánxel Fole. Coñecemos o nome de todos e cada un dos personaxes do relato, un dos máis sobranceiros da literatura galega pero, curiosamente, o autor non nos desvela o do protagonista, que narra a historia en primeira persoa. Era aquel un rapaz espilido que descobre, agachado nun cadaleito, un ladrón disposto a roubar pola noite a casa grande onde servía. Don Froilán, o administrador, recoñece a súa astucia e ardideza e agasállao esplendidamente: Máis de vinte anos tiven a onza de ouro que me dira don Froilán. Era moi bo home —dinos o neno. Que Deus o teña na Groria.

Peter protagoniza un conto do escritor ruso afincado en Estados unidos Vladimir Nabokov titulado Un mal día. Ao pequeno Peter obrigárano a vestir un ridículo traxe porque debía acompañar a súa irmá de visita á casa dos Koslov. El non quería, non había nada que desexase menos, sentíase incómodo sentado no pescante do carruaxe, apretábanlle os zapatos e sentía mareo de estómago; o que realmente lle apetecía era pasar aquel día na ancestral mansión dos seus antepasados, prendido nos seus maravillosos xogos solitarios. Nada mais chegar ao seu destino alguén o levou canda os demais nenos que xogaban no xardín mentres os adultos tomaban o té e escoitaban música no gramófono. Nun momento dado da longa e tediosa tarde alguén prouxo xogar ás agachadas. Peter entrou na casa na procura dun bo acubillo; unha criada que o veu foille dicir “ven comigo” e levouno a unha recóndita sala onde se agachou a carón dun armario de caoba. Pasou o tempo, adurmiñouse incluso, e ao cabo saiu e foi correndo ao xardín, onde notou un estraño silencio; olvidáranse del!, marcharan todos recoller arándanos no bosque e alí quedou o noso Peter, só, desconsolado e triste. Abofé que foi un mal día para el!

Regresemos a España, a un clásico relato de Armando Palacio Valdés titulado Polifemo polo que sinto moi especial aprezo pois lémbroo desde a miña propia infancia e incluso cheguei a interpretar, nunha dramatización que fixeramos nos lonxanos tempos da escola, o papel de Andresito. É un conto conmovedor que asenta o seu argumento no triángulo básico dos seus personaxes principais: o coronel Toledano ―de mal nome Polifemo porque lle faltaba un ollo—, Andresito, un meniño hospiciano e o can Muley. O can e o meniño trabaran unha grande amizade que despertou a xenreira do militar que certo día, canso xa das desaparicións de Muley, pregunta aos nenos quen deles era o que secuestraba o animal; daquela Andresito declárase culpable alegando que era o seu amigo e o quería… e aquí o deixo porque non quero incorrer en spoiler. Achegádevos a este maravilloso conto, paga a pena e, coma todos os anteriores, pode encontrarse doadamente na Internet e lese en apenas dez minutos.

Vaiamos agora con O pequeño heroe, un conmovedor relato longo de Dostoievski. Daquela andaría eu polos once anos..., así comeza este conto que o xenio literario do escritor ruso eleva á categoría de obra mestra. O rapaz convive con adultos nunha gran festa celebrada nun pazo campestre dos arredores de Moscú; alí unhas damiselas convérteno en xoguete; pronto se encapricha con el unha xove que o provoca e o enrita e fai sufrir diante dos adultos. Mais resulta que o noso pequeno heroe acaba namorando dunha dama que o autor denomina madame M. Certo día, paseando polo xardín daquel pazo rural presencia unha cita amorosa que a muller a quen amaba mantiña cun descoñecido xenete que parte despois de deixar unha carta nas mans dela. O desengano parte o corazón do xove galán. A muller foxe gozosa cara a casa coa intención de ler a carta, que acaba perdendo na súa precipitada carreira. Recóllea o meniño e gárdaa. No decurso do día recoñece a angustia da muller, que percorre o xardín unha e outra vez na procura do seu tesouro perdido; e se a descobrise alguén, o seu marido? O pequeno decide ao cabo devolverlla disimulada nun ramallete de flores co que a obsequia. Ao cabo madame M, agradecida, pousa un leve bico nos beizos do neno e desaparece para sempre da súa vida, nunca máis se volveron a ver.

Poida que A casa do ático sexa o mellor dos relatos de Antón Chéjov, alomenos a min así mo parece. A protagonista é unha rapaza nova, branca e fráxil, pouco máis que adolescente, coñecida na intimidade familiar como Misius, da que se namora un pintor moscovita convidado dun amigo da familia. Entre os dous vai nacendo un delicado amor que se incrementa día a día nas conversas que manteñen na casa e nos longos paseos polo campo. Misius ama e admira o pintor e este adora a alma pura de Misisus. Mais ao cabo a irmá maior, egoísta e inflexible, envía a xove namorada lonxe da casa para separala do seu namorado, que recolle os seus trebellos e foxe do lugar que lle evocaba o seu amor. Misius.

Os finais tristes, o descubrimento do amor, o tránsito da idade infantil á vida adulta, as imposibles relacións, a perda da inocencia. Velaquí o que enerva e emociona, porque, quen non garda na secreta memoria da infancia historias semellantes? A nosa estólida e aburrida existencia de adultos aliméntase daqueles luminosos días aos que de cando en vez regresamos na procura de certo alento que nos axude a vivir.