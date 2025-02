Nomear castelos en Galicia

Quixera achegarme aos nomes que a nobreza feudal galegoportuguesa e outras lle puxeron aos seus castelos ou casas fortes. Unha fortaleza sobre o Miño foi chamada Contrasta, nome que podía figurar nos versos do Orlando Furioso do Ariosto máis fantástico. Logo, Contrasta mudou para Valença, finalmente Do Minho: explicóunolo o historiador local Pereira de Castro. Hai un bo quiñón de nomes feudais europeos, de carácter militar, que foron tomados de Valentia, incluíndo as Valencia, Valence e Valenciennes. O derradeiro dos nomes citados enlaza co barrio ourensán da Valenzá.

Na Idade Media, o prestixio militar de todo o que fose francés correu parello en Galicia coa admiración poética que inspiraba Occitania. E isto reflíctese nos castelos galegos chamados, case en francés, Rocha. Non sei de ningún que, por influencia occitana, sexa “Roca”. Pensaba na Rocha Forte, castelo maior da mitra compostelá. E mais hai unha Rochela. Non esquezo que na ficción literaria do gótico flamíxero de Rodríguez do Padrón anda algunha Rocha ardida en lapas de loucura.

E houbo mudanzas de gosto, que os nobres evidencian nos nomes das súas vilas. Antón Palacios estudou unha vila de Pérros que foi convertida en algo tan espiritual coma é Os Anxeles. E a vila fortificada de Montenegro foi considerada de nome feo e convertida no seu contrario Vila Alba, Vilalba. A xente non fixo caso da mexericada, e Montenegro entrou en masa, como apelido, na nosa onomástica persoal. É o caso que Montenegro existe na antiga Iugoslavia destruída polo Imperio, en tradución italiana do seu nome servocroata Crn Gora ou sexa a valente Zernágora que admirou Pondal. O principal castelo e capital da bisbarra trasmontana do Barroso, tan ben literaturizada por Bento da Cruz, é Montalegre. E tamén aparece un Monte Alegre, cativo e orgulloso que domina a cidade de Ourense.

Sempre houbo mostración feudal da beleza propia: Nóvoa significa “a casa noviña”. Dunha novela de amor feliz fálanos o Bocomezo en Ourense. No “libro máis fermoso do mundo”, que para Goethe era o Amadís de Gaula, brilla o castelo de Miraflores no que reside Oriana. Entramos, así, na desatada gabanza da propiedade visual en toda Europa. Belvís, Boa Vista, Belle Vue, Bellver.... E, ás Milmandas occitanas, únese un castelo da Terra de Celanova estudado por Dieter Kremer, que vela, permanente, sobre o Val do Tuño.

Suscríbete para seguir leyendo