Los bulos solo afectan a los demás

Estoy festejando la lectura de mi artículo número dos mil sobre la forma en que los bulos están carcomiendo los cerebros occidentales. Históricamente se reservaban estas denuncias masivas por hechicería contra las religiones verdaderas, pero la costumbre ha decaído desde que los clérigos asesinan a quienes se atrevan a criticarles, véase la civilizadísima Suecia ahora mismo. De ahí que nos encelemos en la pornografía de X o en Fakebook, que de momento causan víctimas mentales pero no mortales. Los dos millares de valientes contribuciones a la denuncia de las noticias falsas que he consumido no solo son intercambiables, también deberían compartir el titular: «Los demás son tontos».

Se debe avanzar en la lectura del enésimo artículo sobre bulos con la cautela del cazador. El desfile argumental de vaguedades y «wokedades» transcurre sin aparente incidencia, hasta que brota la sentencia inescapable en todos los manifiestos. En el océano de la desinformación, «la gente se sentirá absolutamente desorientada». Es decir, la maldición afectará a todo el género humano a excepción del autor del artículo. Como he leído dos mil piezas con idéntico contenido, puede montarse un arca de Noé que salve a sus dos mil autores del diluvio de falsedades.

¿Por qué porfío en seguir leyendo artículos sobre las noticias ‘fake’? Porque no desespero de encontrar la perla donde se escriba que «todos incluido yo mismo nos sumiremos en la confusión». O por concretar, busco el unicornio de «me equivoqué en el voto de las últimas elecciones, por haberme creído las noticias falsas». Pero no, solo los demás son tontos y se ven afectados por la desinformación. Esta propagación solo entre ajenos permite rebajar el melodrama de la Inteligencia Artificial, otro tópico finisecular. Las máquinas capacitadas para fabricar bulos han de estar adiestradas para creérselos, por lo que la situación del planeta no diferirá de la actual. Con otros protagonistas, eso sí.

