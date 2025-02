Sin (buenas) noticias de la demografía

Muiños, aldea vaciada del rural ourensano. / Brais Lorenzo

Hace casi un año, en la antesala de la contienda electoral que llevaría a Alfonso Rueda a revalidar su cargo como presidente de la Xunta —con su primera victoria como cabeza de lista—, reflexionábamos desde este mismo espacio editorial sobre la necesidad de que los poderes públicos, aquí y en Madrid, situasen entre las máximas prioridades el problema demográfico. Planteábamos la urgencia de diseñar una estrategia planificada a medio y largo plazo que frenase la pérdida sistemática de población. La necesidad de adoptar una batería de medidas concretas y eficientes, con una visión global, contra ese desplome. Incluso la pertinencia de que en el nuevo organigrama de la Xunta el asunto demográfico contase con un departamento propio. También advertíamos de que demografía y crecimiento económico/bienestar/progreso conforman las dos caras de una misma moneda. Que una sociedad despoblada y envejecida era sinónimo de un territorio decadente y empobrecido. Y finalmente alertábamos de que pese a las continuas declaraciones perentorias de los sucesivos responsables públicos tanto autonómicos —no solo los gallegos, sino de todo el Noroeste— como del Gobierno central la realidad demostraba que las proclamas no eran suficientes para decantar la situación. El guion no tiene que variar durante lustros, pues el éxito en esta materia reside en la constancia.

Los nuevos datos indican que la situación ha empeorado, no se vislumbran motivos para el optimismo. Vamos a tener que hacer todos un esfuerzo desmesurado para salir de esta porque estamos ante un escenario que aunque en mayor medida sacude al Noroeste peninsular, también afecta gravemente en España y a Europa en su conjunto. Por eso la solución, no solo ha de ser particular sino además global. Cada administración, en las responsabilidades que le tocan, sumando y no restando. Hay que potenciar una específica agenda demográfica en el catálogo prioritario de las medidas del Ejecutivo autonómico, más concernido, al igual que ocurre con la mayoría de sus homólogos del Estado por otros asuntos estructurales —como la energía, la vivienda o la financiación—, sin duda igualmente esenciales para muscular la economía y atraer población. Y lo mismo han de hacer las autoridades nacionales y europeas.

Lamentablemente la población como agenda propia acorde con la inédita situación que el decrecimiento vegetativo traerá consigo, no consigue ingresar con la dimensión que requiere en el selecto club de las urgencias. Ni en Galicia ni en España. No olvidemos que el propio Gobierno de Pedro Sánchez tiene desde hace años una Vicepresidencia de Reto Demográfico de la que nada se sabe. Desde luego, la gestión de Teresa Ribera, ascendida ahora a vicepresidenta de la Comisión Europea, sobre esta cuestión es un absoluto misterio, un enigma que se ha movido entre el cero y la nada.

Un puñado de datos del último estudio realizado por el Instituto Galego de Estatística (IGE) sobre la distribución de la población gallega en cuadrículas de un kilómetro cuadrado ilustra la gravedad del asunto: la despoblación en Galicia afecta a 11.700 kilómetros cuadrados, una extensión equivalente a las provincias de Pontevedra y Ourense y que suma el 38% del territorio; el número de personas mayores de 64 años triplica a los de menores de 20 en la mitad del territorio; el 97% de los gallegos se concentran en el 34% de la superficie, y en particular en las grandes ciudades y sus conurbaciones y alrededor del eje de los viales AP-9, A-52 y A-53. Galicia perdió en 2023 más de 6.200 menores de 14 años, mientras que ganó 14.000 entre 45 y 69 años; la mayoría de la población jubilada o próxima al retiro se concentra en el interior... La lista de datos negativos sobre demografía, como se aprecia en este muestrario, es larga.

Si estas referencias del IGE se complementan con las de la Contabilidad Regional de España del Instituto Nacional de Estadística (INE) se cierra la cuadratura de un círculo que arroja claves sobre la importancia del factor demográfico. Porque el INE explica la íntima relación entre el crecimiento del Producto Interior Bruto de un territorio y el aumento de población. No sorprende, por ejemplo, constatar cómo Castilla y León, una de las comunidades que más sufre el impacto de la despoblación y el envejecimiento, aportaba hace medio siglo el 8,3% del PIB nacional y que hoy apenas representa un 4,8%. Y su futuro no pinta mejor. No parece que su vicepresidencia de Familia —lo más próximo a demografía— esté haciendo un gran trabajo. Y Asturias, con una consejería de Reto Demográfico —calco del departamento inútil nacional— tampoco.

La llegada de extranjeros, fundamentalmente latinoamericanos, a duras penas está paliando el agujero poblacional. Además, la irrupción de la peor política, aquella que, apelando a un distorsionado sentido patriótico, llama a cerrar las fronteras para impedir la entrada de foráneos —salvo que sean blancos y vengan con tarjeta visa— ha enturbiado todo el fenómeno migratorio, deshumanizándolo, convirtiendo al extranjero en un peligro que erradicar.

Frente a las visiones salvapatrias, populistas y demonizadoras —que dramáticamente calan tanto en una parte de la juventud, amnésica del tiempo en el que sus abuelos también tuvieron que emigrar—, la inmigración exige un debate sereno y un enfoque poliédrico, en el que no caben las posiciones extremas, ni ingenuamente buenistas ni apocalípticas. La seriedad, el sentido común, la visión humanitaria y el rigor han brillado por su ausencia.

La Xunta debería dar impulso al asunto demográfico. Sin aproximaciones cortoplacistas, con una visión estratégica de horizontes amplios. Quizá poniendo al frente a alguien que pilote el asunto, que se haga responsable, al que se le puedan exigir resultados. Que teja un plan sólido pensado y consensuado y que cuente con recursos. Hasta ahora su naturaleza transversal —es decir que implica a diversos departamentos— ha hecho de la exigencia demográfica un reto del que nadie se responsabiliza del todo. Al ser competencia de todos, nadie se siente particularmente concernido. El error colectivo en la gestión suele considerarse, farisaicamente, que es menos error. Es cierto que se han dado pasos adelante como lo es que queda mucho camino para alcanzar el objetivo porque el envejecimiento y la falta de relevo generacional siguen siendo una amenaza de futuro.

El mal demográfico, como todos los problemas estructurales, necesita tiempo y medidas de calado que se mantengan por parte del conjunto de las administraciones. También de un modelo de financiación justo y adecuado por parte del Gobierno central que no obligue a los gallegos a competir en inferioridad. Que garantice sus servicios básicos de acuerdo al coste que implica prestarlos en un territorio envejecido y disperso.

Los males están suficientemente descritos por los expertos. Pero Galicia también cuenta con no pocas fortalezas y ventajas para el despegue, construir en positivo y generar optimismo, y limar a la vez los desequilibrios. Aquellas ha de seguir explotándolas en busca de alternativas serias y de futuro. La tarea de corregir el rumbo demográfico que desde hace décadas nos conduce —en especial a todo el Noroeste— justamente en la dirección equivocada no debe ser misión imposible.