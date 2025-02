A propósito de un interrogatorio polémico

Está el patio alborotado con el interrogatorio del juez Carretero a la actriz Elisa Mouliaá. El nivel de indignación ha dado lugar a una auténtica riada de quejas llegadas al Consejo General del Poder Judicial, que se ha decidido a examinar lo ocurrido para decidir si hay o no conducta sancionable en vía disciplinaria. He visto y oído en su integridad el largo interrogatorio de la denunciante. El episodio me sugiere varias consideraciones:

1.- De entrada, debe acabarse con ese hábito de mantener al interrogado de pie mientras declara, y mucho más si, como en este caso ocurre, el interrogatorio se prolonga más allá de una hora. Y no solo porque estéticamente aquella posición frente a un interrogador sentado implica la imposición de un nivel subalterno, sino porque no es infrecuente que quien comparece ante un juez se encuentre nervioso, ya declare como imputado, ya lo haga como testigo. Esa situación, que inquieta e incomoda, debe ser paliada en lo posible. Permanecer sentado mientras se declara puede contribuir en alguna medida a que el interrogado rebaje o controle mejor la tensión.

2.- Aun siendo norma de sentido común, el Estatuto jurídico de la víctima del delito (Ley 4/2015) se cuida de prescribir su derecho a un trato «respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio» a lo largo de todo el proceso penal (art.3) y a la protección «de su intimidad y su dignidad, particularmente cuando se les reciba declaración» (art.19).

Cuando de delitos sexuales se trata, la toma de declaración implica inevitablemente la formulación de preguntas de contenido enojoso a la hora de describir y dar detalles de los hechos. La necesidad de explicar los actos concretos de la agresión sufrida coloca a la víctima en una situación incómoda. Por eso, dado el contenido ineludiblemente ingrato de las preguntas, es preciso que el abordaje a la mujer que ha de pasar por tal trance se haga cuidando el lenguaje y procediendo con moderación y respeto en las formas.

El juez Carretero hace preguntas que, aunque molestas por su contenido, son necesarias e inevitables. Otras, sin embargo, llevan implícito un aparente o velado reproche por no haber reaccionado, de obra o de palabra, de la manera que el juez cree que la mujer debía proceder, ignorando el bloqueo que normalmente embarga a la mujer inesperadamente acosada. Y, en fin, otras preguntas carecían en absoluto de sentido y utilidad y, por eso, sobraban.

"Es preciso que el abordaje a la mujer que ha de pasar por tal trance se haga cuidando el lenguaje y procediendo con moderación y respeto"

Por lo demás, el tono verbal y los modales expresivos del juez hacen que el interrogatorio se desarrolle de forma atropellada, con un cierto tono apremiante, con interrupciones que no dejan terminar a la declarante; en suma, es un estilo nada facilitador de una declaración reposada. Del juez interrogador debe emanar serenidad, respeto, percepción de neutralidad.

3.- El interrogatorio ha de llevarse a cabo observando unas reglas que la ley prescribe. En el ámbito de la instrucción, rige el modelo de preguntas abiertas, esto es, aquellas en las que el testigo es invitado a narrar sin interrupción los hechos, sin perjuicio de las aclaraciones o preguntas concretas que el juez estime pertinente hacer (art. 436 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Por otro lado, están prohibidas las preguntas capciosas y las sugestivas, como lo está utilizar cualquier artificio que tienda a orientar la declaración en un sentido determinado (art.439 de la misma ley). Estas reglas legales son olvidadas en la práctica diaria con harta frecuencia, sea por ignorancia o por desidia. Todos los días podemos oír en las salas de audiencia, con la inexplicable tolerancia de los jueces, entre otros vicios, preguntas sugestivas y conducentes que la ley proscribe. Pero, además, el interrogatorio tiene una técnica en la que ni jueces, ni fiscales, ni abogados son adiestrados. Más escandalosa resulta la falta de preparación para la toma de declaración a los menores, momento delicado donde los haya. Me temo que tanto en la Escuela Judicial como en los másteres para el ejercicio de la abogacía se descuida esta disciplina.

4.- Y, por último, está el despropósito de la publicidad dada al interrogatorio. Recordemos dos imperativos legales: primero, las diligencias que se practican en período de instrucción son reservadas, no tienen carácter público (art. 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), por lo que no pueden darse a conocer a terceros ajenos al proceso ni, por consiguiente, ser difundidos; segundo, el Estatuto jurídico de la víctima protege el derecho a su intimidad (art.22). Resulta, por ello, absolutamente intolerable que se haya filtrado la grabación del interrogatorio del que tratamos, sacando a la luz pública aspectos que afectan a la intimidad de una mujer. La ardorosa investigación de una pretendida filtración atribuida al Fiscal General del Estado, contrasta con la «normalidad» y relajada tolerancia con que a diario se abusa de filtraciones ilícitas (e interesadas) a las cadenas de televisión de declaraciones prestadas en fase de investigación cuya publicidad la ley prohíbe.

Por el bien de la Administración de Justicia y de los afectados, es hora de que se adopten las medidas necesarias para evitar esta falta de seriedad.

