El PIB de Defensa es un falso positivo

En Colombia, durante el conflicto entre la guerrilla, los narcos y el Ejército colombiano hubo una serie de fallecidos que se acabarían denominando «falsos positivos». Eran civiles, que sin estar implicados con las FARC y otros paramilitares ni con los traficantes de coca, engrosaban las listas de combatientes sin serlo. Al principio estos decesos parecieron casos aislados. Sin embargo, con el tiempo hubo otras muchas muertes que invitaron a pensar lo contrario. Demasiada casualidad tanto cadáver al azar. Por ejemplo, personas con arraigo en su entorno que nada tenían a ver con los beligerantes, pero que acababan con un tiro fatal. ¿Cómo podía ser?

Durante la pandemia, a horas ignotas, empecé, digerí y acabé «Narcos», la serie sobre Pablo Escobar y ese mundo violento que era la Colombia de los ochenta y principios de los noventa. Comentaba los episodios con amigos y siempre concluíamos que cómo era posible que «el Patrón» tuviera en jaque al Ejército, a la Policía, hasta la mismísima CIA y el tipo saliera airoso de cada encerrona. Al final era sencillo: plata y corrupción. De hecho se debería inventar un palabro que uniera ambos conceptos, nunca aparecen el uno sin el otro. Te vendes por dinero y tu integridad se mide en el grosor del fajo de billetes que aceptas a cambio.

Volviendo a la pregunta de más arriba, ¿cómo podía ser que estudiantes, trabajadores..., ciudadanos sin más, carentes de cualquier vínculo con los «malos», acabasen fiambres en una cuneta? No uno, ni unos pocos, sino miles. Como ha quedado demostrado tras la investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Ejército colombiano era responsable de estas ejecuciones extrajudiciales, presentando estos civiles inocentes como miembros de las FARC o de los narcos. La clave está en 2005, durante el gobierno de Álvaro Uribe, el Ministerio de Defensa anunció un programa de incentivos económicos al Ejército colombiano, «premiando» con casi cuatro millones de pesos (unos 1.700 euros al cambio) por cada guerrillero abatido. Al mismo tiempo, la «Política de Seguridad Democrática» que pretendía acabar con la violencia generalizada, exigía al Ejército resultados inmediatos... y no se hicieron esperar. En 2021, la JEP hizo pública una cifra total (no definitiva) que ascendía a 6.402 personas. El número de víctimas a manos del Ejército asusta.

La semana pasada, el presidente de turno del Consejo de la UE, Donald Tusk (Polonia), sugería incrementar [muy] por encima del 2% del PIB nuestro presupuesto militar. Solo que, de hacerlo así, regar con dinero público ilimitado los ministerios de Defensa de la Unión, sería como incentivar nuevos conflictos, agrandarlos. Es el modelo colombiano aplicado a la industria armamentística: si no tienes guerras, las inventas. ¿O es que nadie lo entiende de este modo?

Suscríbete para seguir leyendo