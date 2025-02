Retratos augustos Vuelta y Media

Fundación Igual Arte / Augusto Rodríguez

En la Fundación Igual Arte, Vuelta y Media no es solo acrobacia: es un lenguaje. Alex, Olivia y Vanesa, guiados por Wachu, transforman sus cuerpos en historias. «No queremos que vean diferencias, queremos que vean arte», dice él. Cada día, entre sudor y risas, perfeccionan técnicas y exploran los límites de lo posible. Sus piruetas no solo desafiaban la gravedad, también las etiquetas. En el aire, no hay barreras; en el suelo, solo determinación. Con cada salto, cuentan una verdad: el arte no necesita fronteras. Vuelta y Media es más que un equipo, es un recordatorio de que somos más que nuestras etiquetas, más que nuestros límites, infinitamente capaces.

¡Ay, San Blas, que entre vinos te vienes y te vas!

¡Ay San Blas, que te vienes y te vas! Llega el día mayor, este próximo lunes en que tras la procesión (uno ya ha portado al santo) los furanchos despliegan sus encantos báquicos y muchos vecinos anfitriones abren sus bajos a peñas de amigos para atacar grandes y sabrosos cocidos. Llegan ya los aromas de los 25 furanchos, almas de esta fiesta: A Rianxeira, O Novo San Blas, Alboio do Correa, O do Barril, O Bombeiro, O novo Pataquiño, Endulza tu vida, A Blasa, O Submarino, A Reventada, Sete Toxos, Bike pra baixo, O Buraquiño, O Recuncho… Suena ya hace días las músicas de Carapaus, Sons da Taberna, Charamuscas, además de la itinerante de Os Paporrubio, Naima Gaitas y Chascarraschás entre otros. Prestos están el vino del país la tortilla, zorza y chorizos y esos grandes cocidos de Sete Coxos, de O Bombeiro, el que organiza José Manuel Morales en A Cova do Feixón...

Y Zeltia Outeiriño que llega con «Filmei paxaros voando»

¡Qué bueno, Zeltia Outeiriño, poder ver mañana domingo en los Norte de Vigo a las 17.30 tu largometraje, Filmei Paxaros Voando. Sabemos de tus estudios de Publicidad en la Universidad de Vigo, de tu temprana marcha para estudiar Comunicación Audiovisual en la de Barcelona, de tu espíritu luchador, de esos documentales de interés social que están ya en tu trayectoria... pero ahora tenemos esta película, este proyecto personal en que te sirves de material de archivo familiar y del formato cine diario para hablar de temas universales que forman parte de la sociedad en la que vivimos. ¡He visto el trailer y me empuja a ver esa intensa experiencia entre una madre, Socorro González, y una hija, tú y la tuya, que se aprendieron a querer pese al desarraigo y que veremos mañana con tu presencia y la de tu equipo! Pero también la presencia de tu tío, Outeiriño, artesano textil que tanto espacio dimos antaño en la revista Galicia Moda. ¡Forza, Zeltia!