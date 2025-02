Bienvenidos al nuevo «establishment»

En el Congreso de los Estados Unidos estamos viendo un proceso interesante. Las personas designadas por Trump para ocupar distintos puestos del Gobierno están siendo interrogadas por demócratas y republicanos. Por supuesto, esto forma parte de un espectáculo; unos y otros, además de obtener información sobre los candidatos, quieren enviar un mensaje. Los demócratas realizan un cuestionario agresivo y en ocasiones despiadado; los republicanos hacen comentarios amables y procuran que los interrogados se luzcan lo máximo posible delante de las cámaras. De ahí que veamos escenas tan dramáticas. Con los demócratas, los interrogados parecen acusados en un proceso judicial; con los republicanos, unos honrados servidores públicos que lo sacrifican todo por su patria.

De estas conversaciones, no obstante, siempre se puede aprender algo. Por ejemplo, en el lado de los republicanos se sostiene esta idea de que los designados por Trump vienen a despolitizarlo todo: los departamentos de Justicia y de Salud, el FBI, el Centro Nacional de Inteligencia y el Pentágono. Los elegidos para estos puestos también llevan esa bandera. Se presentan como seres sin ideología, al margen de la política partidista, sin patrones ni ataduras. Esta broma se hace pasar por un hecho indiscutible en la bancada de la derecha. “¿Nos prometes que esos tiempos se acabaron?”, le preguntó Lindsay Graham a Kash Patel, quien aspira a ser el director del FBI. Estos tipos vienen a desideologizar las agencias gubernamentales, convirtiéndolas en instituciones libres de doctrinas y caprichos presidenciales.

«Ahora parece que los dueños de las empresas tecnológicas siguen el ejemplo de Elon Musk y se sitúan al lado del nuevo rey. Y no pasa nada»

Sin embargo, en estas actuaciones se puede observar cómo, más allá de la pose con la que estas personas (Robert F. Kennedy Jr., Kash Patel, Pete Hegseth, Tulsi Gabbard, etc.) pretenden llegar al poder, la función de los miembros de ese Gobierno será, precisamente, reemplazar una ideología por otra. Kennedy, por ejemplo, ha sido capaz de cambiar su posición sobre el aborto. Otros proceden de ese mundo conspiranoico, cercano a MAGA, gracias al cual fueron aupados. Todos ellos hicieron méritos políticos para estar ahí. Todos ellos están ahí porque apoyaron a Trump de alguna u otra manera, a veces difundiendo las teorías más rocambolescas o ejerciendo de activistas en las redes sociales.

Con estas nominaciones ocurre lo mismo que con esos millonarios del «establishment», que, según los seguidores de Trump, lo controlaban todo bajo el poder de los demócratas. Pero el problema no era que lo controlaran todo o que gozaran de un poder que no les correspondía. El problema es que no trabajaban para los republicanos. Ahora parece que los dueños de las empresas tecnológicas siguen el ejemplo de Elon Musk y se sitúan al lado del nuevo rey. Y no pasa nada. El populismo sigue intacto. Lo que antes eran favores políticos a donantes interesados ahora son apoyos a una causa patriótica. Lo mismo sucede con estos arribistas que acuden al Congreso como si la cosa no fuera con ellos, haciendo como si su único interés fuera el pueblo estadounidense, como si cualquier persona medianamente informada no supiera que su presencia en ese lugar se debe únicamente a los servicios prestados a su amo. Es el “quítate tú para ponerme yo” que todos conocemos. Pero creen que pueden venderse como unos librepensadores que vienen a limpiar la capital de sectarismo. Y lo hacen porque, en efecto, muchos se lo compran. El adversario, cuando gobierna, hace política; ellos solo se preocupan por los ciudadanos. Puede que un «establishment» esté a punto de morir. Pero no han tardado demasiado tiempo en montar uno nuevo.