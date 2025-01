Toponimias imperiais

Coido ben que todos os, sempre moi amables, lectores e lectoras destas páxinas semanais han de estar ao cabo da singular noticia: velaí que o vello/novo todopoderoso presidente dos USA, Mr. Donald Trump, acaba de proclamar que, a partir de xa, o golfo de México pasa a denominarse, e por moi presidencial chingada —saiban disimular Vdes. o vocábulo—, «Golfo de América». Sen dúbida, todo un achado por máis que non veña constituír, así e todo, calquera novidade na listaxe de atrocidades toponímicas que nos tocou/nos toca habitar.

Así, e por exemplo, a fermosa cidade de Santo Domingo —orixinariamente, Santo Domingo de Guzmán—, capital da República Dominicana e desde 1936 a 1961, veu trocado o seu verdadeiro nome por esoutro, espurio, de «Ciudad Trujillo» e para maior gloria do presidente, xeneralísimo dos exércitos…,moi sanguinario dictador —lean/vexan «La fiesta del Chibo», de Rafael Leónides Trujillo Molina—. Unha cafrada que, a pouco que fagamos algunha memoria, entra en directa relación con esoutras que os diferentes imperios e emperadores —e aínda aqueloutros sobrados de ínfulas de grandeza— decidiron levar a termo e si ou tamén, manu militari, sobre as diferentes designacións xeográficas.

“Tengo entendido, Lugrís, que es Ud. gallego. Pero lo que no conozco, sin embargo, es de cuál localidad en concreto», foille espertar en certa ocasión Francisco Franco a Urbano Lugrís. Por máis que, en realidade, fose vido ao mundo na veciña A Coruña, o gran pintor de noso non puido evitar a chanza: «Excelencia: yo nací en el Ferrol de Su Excelencia», respondeu. «El Ferrol del Caudillo», pois. Pero asemade «Barbate de Franco», «Llanos del Caudillo» ou «Villafranco del Guadiana», e toma que toma que toma, daquela, anacos de memoria histórica! Mais, como xa fomos consignar, hai aínda outros diversos espazos no mundo mundial onde se coceron/cocen semellante clase de fabas. Deste xeito, durante a xeira de Iósif Stalin, non só a cidade de Tsaritsin se foi rotular con esoutro nome, sen dúbida ben máis coñecido, de «Stalingrado» (desde 1961, Volgogrado) senón que, igualmente, «Orasul Stalin» substituíu a Brasov, en Romanía, mentres «Stalinogrod» eclipsou a Katowice, en Polonia. Directamente e sen anestesías, onde rezaba Varna, Bulgaria, pasou a considerarse «Stalin». En fin, se viaxamos agora a América do Sur, comprobaremos como a actual Ciudad del Este, no Paraguai e fundada como «Puerto Flor de Lis», veu modificar o topónimo por esoutro de «Puerto Presidente Stroessner» até a caída do dictador en 1989.

«Golfo de México, golfo de América… Acaso tamén ‘Our Ocean’? Mellor non darmos ideas»

Porén, non só as ditaduras senón aínda os imperios con sistemas democráticos tiveron especial coidado en chantar sobre os accidentes xeográficos o seu cuño.Sen irmos máis lonxe, e desbotando antigas denominacións, o Reino Unido e a partir do século XVIII-XIX mandou ao cubo do lixo fórmulas como «Mar Breizh» —córnico—, «Môr Udd» —galés— ou aínda a máis empregada «Canal da Mancha», reescribindo nos mapas «Englisch Channel». Asemade, os fillos da Gran Bretaña non tiveron tampouco especiais escrúpulos na hora de iren rebautizar as Malvinas —así, en lembranza do porto de Saint-Maló— como Illas Falkland en honra de Anthony Care, quinto vizconde de Falkland e que en toda a súa vida nunca foi pisar aquel territorio, promotor da expedición, en xeito pirata, de John Strong.

“O nome desta Confederación será «Os Estados Unidos de América», ditaminou o «Segundo Congreso Continental» —convención dos delegados das Trece Colonias en 1777— tal e como se o resto do continente non contase para nada. E de tal forma continúa aínda até os nosos días toda vez que en moi rara ocasión empregan os anglosaxóns a forma «América» para se referiren a temáticas non relacionadas directamente cos USA. O que se di/escribe, pura humildade.

“Golfo de América…» «Mare Nostrum» ou «Nostrum Mare”: «O noso mar», dicían os romanos do Mediterráneo. Seguindo no exemplo, se cadra caiba esperar que Trump propoña renomear o Atlántico como «Our Ocean». Pero vaia; se cadra, será mellor non darlle ideas.

Suscríbete para seguir leyendo