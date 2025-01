Entiendo, más bien asumo, que el desconcierto se ha apoderado de todos. Que no estamos en tiempos de verdades, que el relativismo campa a sus anchas, que lo vintage (en la moda, pero también en la política) ha regresado y que fantasmas (ahí tenemos los testimonios de los supervivientes de Auschwitz en el 80 aniversario de su liberación) que creíamos enterrados han salido de sus tumbas en forma de neos (poned vosotros el sustantivo). Tiempos duros en los que cuesta creer.

Y es que, por dudar, debemos desconfiar hasta del pescado. Porque, si atendemos las recomendaciones de Consumo, los menús escolares deberían recortar la presencia del pescado, por la amenaza del mercurio. Su consejo se desmarca de la Organización Mundial de la Salud e irrita profundamente a la industria del mar, en especial a la gallega, que había presentado unas alegaciones que han acabado en la trituradora de papel. Lo esperpéntico es que la propia Agencia Alimentaria de España, o sea del Gobierno, defiende justamente lo contrario que el ministerio.

Cuando la obesidad infantil empieza a ser un problema (en EE UU es ya una epidemia). Cuando la bollería industrial, los alimentos precocinados (la pizza como reina madre), las fritangas (búrguer a lo loco) o las bebidas azucaradas (energéticas o no) forman parte cotidiana de la dieta de los adolescentes. Cuando animarlos a comer pescado o fruta (ya no digamos verdura o legumbres) es misión imposible… Sinceramente no entiendo qué creen esos expertos alimentarios qué deberían comer los críos. Me da que algunos en los madriles tienen una buena empanada, y no precisamente de xoubas, sino de desconocimiento y prejuicios.

Los bancos ganan como nunca, la economía crece a un ritmo que es la envidia de Europa, el paro se desploma a registros históricos, los turistas llegan en manadas, la Bolsa va como un tiro, el nivel de ahorro es lo nunca visto… Vamos a ver, entonces por qué el ambiente está cargado de pesimismo, incluso de crispación; por qué se ha extendido la sensación de que las desigualdades son cada día mayores, de que esta euforia económica está dejando por el camino a no pocos, de que esa cacareada prosperidad se queda en las capas altas de la sociedad y no llega a los ciudadanos de a pie… ¿Por qué pasa eso? ¿Será que pasa porque es la verdad? ¿Será que España va bien, pero sobre todo para unos cuantos? Así que estaría bien menos fanfarria con las grandes cifras y más atención a las pequeñas, sí, esas que tienen nombre y apellidos.

Nombres y apellidos, por cierto, como los de los 82 migrantes africanos esclavizados en una granja de Lugo. Ahora que la pulsión antimigratoria, o directamente xenófoba, parece estar ganando tantos adeptos, sería saludable que sus profetas (desde líderes de la ultraderecha a los cuñados de turno) se fuesen durante unos cuantos días, y en las mismas condiciones, a trabajar a Begonte, en donde está ubicada la ya tristemente famosa explotación de arándanos. Quizá así podrían empezar a ver al inmigrante como un ser humano y no como un peligroso delincuente. Personas que solo aspiran a ganarse la vida, desempeñando, por cierto, trabajos que la inmensa mayoría de nosotros rechazamos. Mucho más cuando las condiciones laborales son infrahumanas, como son los casos de Lugo o del patrón gallego detenido por orden de la justicia Argentina por presuntamente esclavizar, sí otra vez el maldito verbo, a tripulantes senegaleses enrolados en su pesquero. Pero mucho me temo que ni así. Porque en esa visión anti hay, además de ignorancia, cierta patología psiquiátrica (y altamente contagiosa).

Y hablando de patologías, os recomiendo la información de la sentencia de la Audiencia de Vigo que mantiene la custodia de un menor de seis años a un padre diagnosticado con trastorno bipolar. Un fallo a contracorriente. Sus señorías esgrimen consideraciones que merece la pena leer. Y pensar. Hagámoslo rápido, antes de que la Inteligencia Artificial (yanqui o china) lo haga por nosotros. Y me refiero a reflexionar, porque una empanada, y menos de xoubiñas, nunca podrá hacer. Espero.

¡Buen finde!

