Entre las muy limitadas virtudes que he ido madurando con los años está la de ponerme freno ante los prejuicios y las generalizaciones. No es que los verbalizara, precisamente, por recato o introversión; no iba por ahí emitiendo juicios de valor. Pero es cierto que me he visto a mí misma cientos de veces presuponiendo cosas, también en el desempeño de mi trabajo, con la tarea extra de tener que desmentir mi propia idea preconcebida antes de escribir una noticia o un reportaje dignos de esta casa.

Como creo que sabes, el sector económico sobre el que más me gusta trabajar –o conocer, al margen del periodismo-- es el que abarca toda la cadena mar-industria. Lo valoro, lo respeto como merece, trato de darlo a conocer… Una opinión que comparto con mi equipo y el de todo FARO DE VIGO. Nos esforzamos para que ese reconocimiento sea además mucho más plural, que llegue a todas partes. Nuestra pesca no puede ser una anécdota para sacar de vez en cuando en un informativo de televisión o en un periódico de tirada nacional.

Con esto en mente preparamos el reportaje Veintiuno en la escarcha de Terranova, o el de Una marea de futuro en Gran Sol. O este otro, para testar nuevos sistemas de propulsión.

Vamos a aprovechar las enseñanzas de hacerse mayor y a no generalizar: no todo es bonito, no todo es defendible ni respetable. Nuestro denodado esfuerzo en favor de nuestra industria pesquera implica también, de hecho, descubrir cualquier conducta o práctica que manche la imagen del sector. Si la Justicia prueba que el capitán de un buque de Vigo ejercía de esclavista con marineros africanos, debería ser la propia industria la que salga a repudiarlo notoria y públicamente.

Y no me refiero ahora al caso del Loitador. Pero es que callarse y omitir, como es costumbre, por desgracia, en muchas asociaciones del sector, es inadmisible. Porque nuestros marineros, redeiras, mariscadoras, observadores… no merecen ciertos silencios.

Te lo digo por una cosa más. El pasado fin de semana estuve charlando casi de madrugada con un marinero de Gran Sol. No puedo decirte el nombre del barco, pero me habló con absoluto terror por tener que salir a la mar en alerta roja bajo unas condiciones –me envió un video—de espanto.

Hasta que pasan cosas... No puede ser.

Feliz semana.

