El ‘cole’ perfecto

Profesionales de una escuela infantil preparan el material de clase / Alba Villar

Marzo está a la vuelta de la esquina y, con él, uno de los momentos más estresantes del año para muchos padres y madres. Vale, quizá estoy exagerando un poco, aviso. Pero lo cierto es que toca elegir colegio para los niños y sobrevivir al proceso sin desfallecer en el intento. Antes, la decisión era sencilla, al menos para el común de los mortales: te matriculabas en el centro más cercano a casa, salvo que tu familia pudiera permitirse un colegio privado y lo deseara. Sin embargo, la caída de la natalidad ha ampliado las opciones de muchos progenitores, que ahora pueden inscribir a sus hijos en prácticamente cualquier colegio, con bastantes probabilidades de que sean aceptados. Y, como pasa con Netflix, el exceso de opciones puede generar parálisis: consultas «lo más visto», pides referencias a amigos y familiares, lees blogs educativos y asistes a jornadas de puertas abiertas para ver con tus propios ojos dónde podrían pasar tus hijos los próximos diez o quince años.

Igual no exageraba tanto con el estrés (hablo desde la experiencia). Especialmente si se busca el colegio perfecto. Porque, me temo, no existe. Ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. Así que, ante todo, mucha calma. Creer que esta decisión definirá por completo el futuro de nuestros hijos, para bien o para mal, es mucho suponer. Al menos, esa es la filosofía en casa, donde tenemos un niño a punto de terminar la guardería (pasa a 4º de Infantil) y una hija que cambiará de centro para empezar Primaria en el curso 2025-2026.

Dicho esto, hay una serie de factores que sí conviene valorar. Aspectos como los servicios de conciliación, el comedor o los recursos para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE y NEE) suelen ser clave, según confirman las anpas, los docentes y las familias.

Uno de los elementos que más peso tiene a la hora de elegir colegio son los servicios complementarios que facilitan la conciliación familiar: comedor, actividades extraescolares y aula madruga. Porque, lamentablemente, aunque hemos avanzado como sociedad, los horarios laborales siguen poniendo trabas a la compatibilización del trabajo con la vida familiar (y si eres periodista, ni te cuento). Como explicaba recientemente la directora del CPR Niño Jesús de Praga en Areal a mi compañera Elena Villanueva: «Antes, [los padres] quizás elegían el más cercano y ni siquiera lo visitaban. Ahora ya no es así». La conciliación, junto con los programas de apoyo para estudiantes con necesidades educativas especiales, son criterios cada vez más determinantes. No es para menos: según el último censo del Ministerio de Educación, en la provincia de Pontevedra hay más de 16.000 estudiantes que requieren algún tipo de apoyo.

Así que, más que encontrar el cole perfecto, el objetivo debería ser hallar el que mejor encaje con nuestra familia y circunstancias. Al final, un buen centro no solo es el que cumple con las expectativas académicas, sino el que acompaña a cada niño en su desarrollo personal y emocional. Como padres, quizás el reto no sea tanto dar con una fórmula mágica como aceptar que nuestra decisión será solo el punto de partida; lo importante será lo que hagamos juntos a lo largo del camino. ¿No?