Castelao, dos galegos

Teño 51 anos e non lembro que na escola me ensinaran quen era Castelao. Tampouco lembro cando oín falar por primeira vez dun dos grandes referentes do pobo galego. Seguramente no Parlamento, cando empecei a facer crónica política na época en que Manuel Fraga era presidente da Xunta e Xosé Manuel Beiras era o seu antagonista. Así me acheguei á figura dun político, escritor, ensaísta e debuxante que agora sei que é un símbolo de Galicia. Patrimonio dos galegos. Na Cámara autonómica, uns e outros citábano e era sempre no medio dunha liorta e nunca sabía con que Castelao quedar. Quen tiña razón?

Teño dúas fillas. Unha de 16 anos e outra de doce. Empezo pola segunda. Ela nada sabe do home nado en Rianxo un 29 de xaneiro de 1886 que pintou o Guernika galego, «A derradeira lección do mestre», onde dous nenos, un ben pode ter a idade da miña Irene, choran a morte do seu querido profesor asasinado nunha cuneta polos seus ideais republicanos trala Guerra Civil.

A miña filla maior, Sara, algo sabe. Estudou o Castelao escritor na clase de Lingua e Literatura galega. Non leu ningunha obra do autor de «Os vellos non deben de namorarse», só fragmentos. A súa profesora ensinoulle os seus debuxos de denuncia social. Gustáronlle.

Que Castelao foi un dos fundadores das Irmandades da Fala e do Partido Galeguista, que foi deputado nas Cortes antes de que estalara a Guerra Civil, que foi un dos redactores do primeiro Estatuto de Galicia, aprobado en plebiscito poucas semanas antes do golpe de Estado de 1936, que foi ministro no goberno republicano do exilio presidido por José Giral, que escribiu “Sempre en Galiza”, que fixo de Galicia a súa causa… Diso miña Sara nada sabe.

Penso que Castelao, xunto con Rosalía de Castro, forma parte do imaxinario do pobo galego. Son dous símbolos de Galicia. Axúdannos a contar aos de fóra quen somos, pero tamén nos serven como punto de referencia. Defínennos como pobo. Dannos carácter e identidade. Fannos sentirnos orgullosos de ser galegos.

Penso que Castelao é unha das nosas iconas, pero ao tempo teño as miñas dúbidas. Como pode ser un dos nosos faros, se tan pouco sabemos del?

Mentres os políticos discuten se debe ser ou non declarado primeiro presidente de Galicia, mentres PPdeG e BNG queren a Castelao en exclusiva e á súa imaxe e semellanza, a inmensa maioría dos galegos pouco coñecen do político e intelectual antifascista que entregou a súa vida á causa de Galicia. Penso que as miñas fillas e mais eu non somos unha rara excepción, por desgraza.

O seu biógrafo, o historiador Miguel Anxo Seixas Seoane, dicía del en FARO DE VIGO, que «hai unha Galicia antes e unha Galicia despois de Castelao, do mesmo xeito que houbo un antes e un despois de Rosalía de Castro na literatura galega». Engadía: «Castelao sempre nos está dicindo que hai que defender a lingua e a cultura galegas, que temos que ser competentes, que temos cousas que aportar ao mundo, que debemos estar orgullosos de nós mesmos…».

«Non se pode querer o que non se coñece», dicía Avelino Pousa Antelo, cando explicaba o seu traballo como presidente da Fundación Castelao. Oxalá a celebración do 75 aniversario da morte de Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao sirva para que os galegos poidamos coñecer e tamén querer a un dos nosos ilustres. E logo que cada un decida con que Castelao queda, co galeguista, co nacionalista, co republicano, co federalista, co político antifascista, co escritor, co debuxante ou con todos. Porque Castelao debe ser dos galegos. De todos.