Sobre el Auditorio

Aparte de que, a nuestro entender, este no era el lugar apropiado, ni oportuno para su emplazamiento, y como ya no tiene remedio, vamos a opinar por el actual Auditorio o Centro Socio Cultural, como le llaman ahora, que, si no es en mayo, lo importante es que está próximo de finalizar su obra, y por eso es importante hacer un estudio de los problemas de su ubicación.

En nuestra opinión, los que lo proyectaron no acertaron para una villa como Marín de 24000 habitantes. Pero bueno ahora hay que aguantarse, porque ya no tiene remedio. Lo que es cierto es que ni el proyecto ni la forma, son merecedores de elogios, y el lugar menos todavía. A no ser que se quisiera tapar las columnas de contenedores, con la idea de que no se viera semejante adefesio.

Porque Marín nació del mar y el mar es y fue su medio de vida, y ahora apenas podemos verlo, tapado por esa mole de contenedores, y ahora con el Auditorio. Desde nuestras casas ya no podemos ver el puerto ni el mar. Por eso ante lo irremediable no cabe ningún comentario ni opinión. Porque, por otro lado, ya se ha dicho todo, y no hicieron caso.

Ahora queremos exponer nuestra opinión, por el entorno, que también es muy importante. Y nosotros pensamos que el espacio que le rodea no es suficiente para el movimiento de personas y vehículos que se van a mover, por lo tanto, y antes de nada es importante aclarar esta situación. Nosotros ya lo expusimos en su día, pero nunca está de más recordarlo. El espacio actual tiene una servidumbre de la entrada en el puerto, por lo que es necesario cambiar de lugar la puerta de entrada.

Nosotros ya habíamos dicho que aprovechando la rotonda que hizo el puerto dentro de su espacio, junto a los astilleros, y coincidiendo con la rotonda que tiene proyectado el arreglo de la av. de Orense, sería el sitio ideal para ubicar la nueva entrada portuaria. Y por otro lado retirar el cierre portuario desde las inmediaciones de la actual puerta, hacia los astilleros por una línea que pase pegada al frente de la antigua oficina de “Nogar” y pegada a los almacenes, quedaría un espacio suficiente primero para los servicios del Auditorio, que en día de actuaciones serán camiones y muchos coches que hay que darle acomodo, y al tiempo separar el cierre de la fachada marítima del casco urbano marinense. Sin pensar que seguramente habría cambiar de ubicación la parada de autobuses, y haría falta más espacio.

Creemos, sinceramente, que no sería ningún problema para el funcionamiento del puerto, porque espacio tiene de sobra en esta zona, que es la que perjudica más a nuestra Villa. Doctores en las administraciones hay, para que tomen una decisión. Después no valdrán las excusas.