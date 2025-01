Los ferrotes del «Gallego»

Mirad ahí a estos ferrotes criados en el barrio de Las Flores de Teis. Son gentes del «Gallego» que en los años 60 corretearon y se formaron en ese espacio de familias trabajadoras y humildes. Allí vivieron tiempos más duros aunque inolvidables por la magia de la infancia en los que la amistad, la magia de y el compañerismo formaban parte de la dieta cotidiana y seguro que con el paso el tiempo, aún con los cambios de vida y de espacio, esos sentimientos aún perduran. Ya jubilados, se reencontraron en el bar Cabeiro, ante un cocido fantásico, los hermanos Villar, los Castelain, País, Agustín, Bugallo, Santi, Julio, Villas, Vicente, Vidal, Barbosa, Míllara y Juan.

¿De que marmita de mágica poción caíste, Maximino?

Pero ¿en qué marmita de poción mágica caíste estilo Obélix en tu Oviedo natal como para que, cumpliendo 75 tacos, este 2 de febrero sigas con esa energía vital que tanto derrochas en formas culturales entre la capital asturiana y la Galicia de tus ancestros? No hay espacio aquí, Maximino Fernández Sendín, para narrar todo ese pasado y ese presente activo que hoy te tiene como presidente del Centro de Estudios de A Paradanta y O Condado, director de la Casa Museo Pazo da Cruz en Covelo, presidente del jurado de los Premios Cumbres del Suido... Precisamente este museo es parte de tu largo trabajo historiográfico, antropológico, etnográfico coronado por un puñado de libros, y ahí es donde, como años anteriores, vas a celebrar tu 75 cumpleaños con una fabada de antología al modo más antiguo, por no hablar de otros menesteres culinarios. Se me hace la boca agua solo pensarlo y mi corazón gallego late de agradecimiento por lo que por nuestra memoria pelea gente como tú que nació en Oviedo. ¡Feliz 75, Maximino!

¡Felicidades, Terceto!

Ayer se cumplieron dos años de un chat al que sigo y me sorprende porque sobrevive con sensibilidad y salud cultural en este territorio virtual sembrado de bombas, malos modos y maximalismos. Buena idea la de quien fundó Terceto para un Celador hace dos años, Ith de apodo porque prefiere ocultar el nombre real y celador de oficio que como tantos otros a su trabajo prestigia. Aunque no escribo en chats porque ya me ocupa la pluma en mi vida cotidiana, envié allí texto manifestando mi admiración por su activismo cultural de acento gallego y su capacidad para no salirse de tono. Cosa difícil en estos tiempos en que corsarios como Trump hacen de la verdad cosa de pacotilla y gerifaltes del mundo virtual como Zuckerberg o Musk dejan que las redes hayan sustituido lo que antes se llamó telón de acero en uno de silicio y que los algoritmos premien el escándalo, la falsedad, las mentiras y el odio. ¡Felicidades Terceto!