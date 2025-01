Indícios de sociedades apodrecidas

Os temas possivelmente mais notórios na atualidade som os relacionados com a falta de valores e princípios morais, a ausência de honestidade, de coerência, e de transparência; a inexistência do necessário debate democrático, o escasso interesse pola Cultura (sic!), a presença em países da América ou da Europa de sátrapas, ditadores, ou colonizadores, com escasso respeito pola liberdade de expressom; funcionam como abutres e parecem parasitas com excessiva ambiçom, exibem o seu afám arrecadatório, as suas teimas com os autónomos... A priori nom seria difícil nos Estados democráticos e de Direito solucionar estas gravíssimas carências, porém é fácil observar que o Poder legislativo nom existe ou simplesmente nom funciona conforme os princípios estabelecidos pola Lei.

Os cidadaos estám submetidos a umha burocracia asfixiante, muitas vezes elaborada irreflexivamente sem pensar «no serviço ao bem comum»; sobreabundam os casos de corrupçom, corruptelas, exemplos de representantes da classe política ou de familiares pendentes de serem julgados por possíveis comportamentos ou atividades irregulares ou simplesmente impróprias das pessoas que deveriam mostrar teórica e praticamente umha conduta e comportamento em que predomine a exemplaridade e nom a hipocrisia, o narcisismo, a egolatria, a invençom de problemas imaginários...

Qualquer cidadao que examine os factos e a atitude de algumhas pessoas que nos governam poderia observar um «notável predomínio dos medíocres», que exercem em funçom dos seus interesses estritamente pessoais e nom dos que na realidade preocupam a «gente normal» que trabalhou e cotizou durante várias décadas, para receber da Administraçom umha justa recompensa económica e sanitária com que atender as doenças e moléstias associadas às pessoas idosas, e que mais cedo ou mais tarde chegarám a todos os habitantes dos territórios delimitados e definidos económica, geográfica e historicamente.

Nos âmbitos lingüístico e cultural o analfabetismo e incultura dominam nos sistemas educativos, os nossos estudantes dam provas de umha gravíssima incultura em todas as disciplinas que deveriam ser potenciadas, nomeadamente no que diz respeito às línguas e à literatura de cada grupo social que habita em determinados territórios. Decapitárom as Humanidades, as destrezas básicas inerentes à infância e à juventude e mesmo às diversas Escolas e Faculdades universitárias. Agora parecem ver que foi um disparate eliminar os hábitos da leitura em suporte papel e de escrever com lápis num caderno: os cidadaos sentem «umha profunda náusea» e lembram a imagem bíblica para expulsar esses mercadores indignos e assim combater ou sanear essa classe de sociedades moralmente pervertidas.

Suscríbete para seguir leyendo