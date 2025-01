Dígaselo con flores

Taller floral organizado por Viajes Quenlla / Fdv

Dicen los textos clásicos que las flores, por su belleza, elegancia y colores evocan sentimientos y emociones que van desde el amor a la alegría o el agradecimiento. ¿Cómo no vamos a aplaudir que a la gente de la viguesa Viajes Quenlla se le haya ocurrido organizar un taller floral para que sus invitados puedan viajar también por aromas y colores, y conjugarlos, sin moverse del sitio? Ahí veis a una nueva cantera floral de Vigo, las que desde esta experiencia inicia sus poderes en el mundo de las flores. Aunque solo haya sido de paso, como los amantes en un motel.

Locas historias hospitalarias

Por una cuestión de trámite estoy pasando un fin de semana en un excelente hospital. Fíate tú del trámite. Bueno, el pasado week end lo pasé en un hotel con jacussi interior, chimenea y más que no te cuento. Así es la vida. Esta vez me tocó al lado Jose, un tipo enjuto, nervudo, de 60 kilos con 47 años de emigración en París. Pasé la noche un poco en posición de prevengan armas porque supe que, a pesar de su cordura y su buen saber estar, la noche anterior había salido por el pasillo cual Corazón de León en éxtasis bélico mezclando sueños con realidad. Hubo que reducirlo. Serán los fármacos, o la morfina. Como no pierde el humor, a mí me dijo al acostarse; Fernando, si me ves aparecer como guerrero indómito redúceme. ¿Dónde quieres que te de, Jose? Aquí sobre la nuca mismo. A lo mejor cuento otra historia un día. Ya digo que aquí se aprende mucho.

E logo: quen foi?

Hace poco tuvimos ocasión de ver una webserie made in Vigo aunque los protagonistas fueran de Coia y encima pretendieran su independencia. Pues proclamo al mundo que la productora de Coruxo Q+Ver estrenó esta semana en la plataforma galega agalega.gal la también webserie de 7 capítulos E logo: quen foi?. Con dirección-guión de Teresa Berberena, esta serie policial de interrogatorios participan actores como Cristina Maró en el papel de la agente Rodríguez y Fede Pérez, de Montenegro.. Ya os adelanto a cinco sospechosos : Hummy Dorado, Manuel Sanmartín, David Amor, Silvia Lorenzo y Fer González. La ciberseguridad es argumento de la serie que contó con respaldo de la Cámara de Comercio y el Puerto de Vigo.

¡Ay, maría Xosé, ínclita aboa!

Pero a ver María Xosé, carinho meu, a Porteiro digo, hai pouco homenaxe no Ateneo Atlántico, pouco despois ida a Oleiros a recoller o Premio Mundiario de Periodismo, un respiro máis tarde, onte mesmo, no Club Faro falando supoño que ben das Benfaladas. E, polo medio o nomeamente psicoafectivo de aboa, ao tempo que Chicamen Romero. ¿Vas poder con todo, ínclita muller que tanto transitaches?