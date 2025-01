El rey que viene

Suelo repetir mucho el consejo de que con los futbolistas no conviene encariñarse en exceso porque tarde o temprano terminan por decepcionarte. Sucede cada vez más porque en España ha arraigado la militancia en torno al futbolista hasta ponerlo en ocasiones por encima de su propio equipo. Hay veces que cuesta saber si un aficionado lo es más de su club o de un jugador en concreto. Es una relación que acostumbre a terminar con una decepción y nunca es del futbolista. Pero ya se sabe aquello de “consejos vendo que para mí no tengo”. Lo digo a cuenta de Fer López con quien esta semana tuvimos la primera de las muchas entrevistas que esperamos ofrecerá a lo largo de una –cruzo los dedos– larga carrera en el Celta. Me cuesta medir los comentarios con este muchacho porque yo no he visto brotar un talento parecido de la cantera de A Madroa. Mi memoria no encuentra nada parecido, alguien que me generase tanta expectación y tanta necesidad de ver con el primer equipo. Ni Iago Aspas, sobre quien existían evidentes dudas cuando era un chaval sobre sus posibilidades de desarrollar una carrera en el fútbol profesional. Fer, un chico formal y ordenado, que habla con la misma limpieza y claridad con la que juega, parece menos impaciente que nosotros, quienes esperamos con ansia que Claudio le entregue el equipo para que comience su reinado. Porque llegará y será próspero. Solo esa sombra inquietante de Jorge Mendes supone una amenaza a medio plazo. Aunque el muchacho nos tranquiliza, sabemos cómo funciona este teatrillo y el portugués nunca ha traído a su agencia a un futbolista para dejarlo eternamente en el equipo donde creció. Pero cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Disfrutemos por ahora de verle cómo se hace mayor.

El Celta vuelve a pensar en Iker Losada

Cuando dentro de una semana vuelva a asaltar sus correos con esta newsletter ya sabremos si Iker Losada volverá a estar bajo el mando de Claudio Giráldez porque el próximo lunes se pondrá fin a este zoco tan cutre como obsceno que es el mercado de enero donde medianías (no lo digo por Iker) cambian de aires aprovechando en la mayoría de los casos las situaciones de angustia de los clubes de la zona baja o de aquellos que tratan de compensar (y pocas veces consiguen) los patinazos veraniegos. Así será si se cumple esa máxima de que un futbolista juega siempre donde quiere. En ese caso se pondrá remedio (al menos temporalmente porque en verano el cuento igual es otro) al error que supuso desprenderse de un futbolista propio sin advertir el rendimiento que podría dar en el fútbol profesional. Resulta imperdonable, pero es evidente que la sensibilidad era otra en aquel momento y los responsables de las decisiones poco tienen que ver con los actuales (ay, Rafa).

Lo que me genera un punto de inquietud es esta fiebre que le ha entrado de repente al Celta por liquidar su plantilla a toda velocidad. Porque a las salidas ya confirmadas de Allende, Luca y Bamba se añade el interés por colocar estos días a más futbolistas que apenas aportan pero que al menos le dan algo de profundidad a la plantilla. Dejar todo exclusivamente en manos de los chavales de la casa supone correr un pequeño riesgo si las cosas se tuercen. Claudio está tranquilo, el club ve con ojos golosos la posibilidad de seguir adelgazando la masa salarial, pero esto de hacer ahora el trabajo que se suele hacer en verano…

El milagro de Lake Placid

Quería haberles hablado de alguna otra cosa, pero como siempre se me ha ido de las manos el asunto. Me voy como acostumbro con la historia irrepetible que viene a cuento de la petición de que la selección de hockey sobre hielo de Estados Unidos que ganó el oro olímpico en 1980 reciba la Medalla del Congreso, la mayor distinción civil que se otorga en aquel país. Ellos protagonizaron una de las mayores sorpresas de la historia del deporte cuando derrotaron al legendario equipo ruso del coronel Tijonov.

Me voy, tengan cuidado con “Herminia” y con el “Chacho” Coudet que prometen darnos un puñetero lunes.

