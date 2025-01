Volverá la vietnamita

Cuando llegué a París en junio de 1968, los adoquines del Quartier Latín estaban levantados y formaban barricadas. Yo tenía 15 años recién cumplidos y pasé el verano allí para aprender francés.

De París me traje 3 cosas. Strange Days, un vinilo de The Doors, Are You Experienced, otro de Jimi Hendrix y un ejemplar de Le Canard Enchainé (El Pato Encadenado), un semanario satírico de actualidad política. Entonces se editaba en papel. Ahora es solo digital.

Otros artículos de Antón Beiras Cal La fiscalía, la agencia tributaria y los impuestos del rey

En el ejemplar que compré, con mucha guasa, venía un manual para la fabricación casera de una vietnamita, esto es, un ciclostil o multicopista rudimentaria con las que el Vietcong agitaba sus consignas por las aldeas de Vietnam y que los universitarios entonces copiaron. El titular del artículo decía algo así: BASTA YA DE LEER LOS PANFLETOS DE LOS DEMÁS; ESCRIBA USTED LOS SUYOS PROPIOS, con ese humor irreverente tan francés, que hacía bromas con la gravedad de los disturbios que habían asolado el mayo del 68.

En el trastero de casa teníamos un banco de carpintero, un regalo póstumo de un paciente de mi padre, un banco con su juego completo de gubias, cepillos y serruchos. Al poco tiempo de volver ya fabricaba alguna de las mejores vietnamitas de la comarca y yo y mis amigos disfrutábamos no solo leyendo los panfletos de los demás, sino todavía más escribiendo los nuestros. No recuerdo del tardofranquismo mayor placer y sensación de libertad que tener sexo o escribir mis propios panfletos poniendo a caldo a la policía y al régimen.

Ahora, tantos años después, los cimientos de nuestra civilización parecen arcángeles caídos. Los primeros parlamentos medievales se constituyeron para aprobar impuestos, para sustraerle esa potestad al monarca. Los derechos subjetivos, y nuestra condición de ciudadanos, no súbditos, fueron obra de monjes medievales como Tomás de Aquino, Duns Scotto y Guillermo de Ockham. Suyos son los principios y convenciones sobre los que se construyó el estado de derecho contemporáneo.

Pero hoy, esos cimientos de nuestra civilización, que teníamos por inmutables, parecen juguetes rotos, frágiles y prescindibles cornucopias. De ultramar llegan noticias inquietantes sobre deportaciones, conquistas de territorios extranjeros y censuras a la prensa libre, que vuelve a estar en peligro.

No se abaten; recuerden las palabras del expresidente Aznar: el que pueda hacer que haga. Hagan ustedes su propia vietnamita, sáltense la censura y los bulos de las redes sociales, escriban sus propios panfletos de protesta.

Solo necesitarán una plancha de madera, cuatro listones de pino para hacer un marco y dos bisagras. Necesitarán una tela fina y permeable. Cualquier visillo de su casa cumplirá a la perfección. Será necesario fijarla al marco con firmeza y tirantez, pues la tela será el soporte del cliché.

Habrán de rescatar la vieja Remington de sus padres para perforar el cliché con la pulsación de las teclas. Luego, con un rodillo impregnado en tinta, harán tantas copias como les venga en gana. Para facilitarles el empeño, haré como Le Canard Enchainé hizo conmigo, les adjunto el plano constructivo.

Ármense de valor y paciencia. Lleven a la ferretería la lista de los materiales y con algo de maña, serán dueños absolutos de su libertad, de la expresión de sus ideas, escribirán sus panfletos y, al fin, serán los auténticos protagonistas de su historia.

Mucha suerte.

Suscríbete para seguir leyendo