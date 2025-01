Mesa y mantel como ganchos turísticos

Turistas en la terraza de un local hostelero de Combarro. / Gustavo Santos

Madrid baja hoy la persiana a la 45ª edición de la Feria Internacional de Turismo en un clima de palmario optimismo, rayano en la euforia. Los datos de 2024 han contribuido, sin duda, a fomentar ese ambiente. España recibió el pasado año 94 millones de visitantes extranjeros, que se gastaron 126.000 millones. En Galicia fueron en total más de siete millones, un tercio foráneos. En nuestra comunidad, el turismo ya representa el 13% del PIB y da trabajo a 130.000 personas. Por su parte, Exceltur ha cuantificado en 280.000 millones la aportación del turismo a la economía nacional. Son registros históricos. Y las perspectivas para 2025 son aún mejores. España, en síntesis, ha reforzado su papel de líder mundial.

A la luz de estos datos, es evidente que la industria turística todavía no ha tocado techo y que su motor, engrasado como pocos, dará un mayor rendimiento en el futuro inmediato. De ahí que todas las comunidades autónomas hayan acudido a Fitur con el propósito de mostrar sus mejores galas, sus mayores encantos, a la caza del visitante, sobre todo de aquellos que gozan de un mayor poder adquisitivo, el extranjero en primer lugar. Porque en el turismo el tamaño importa, pero una vez conseguido unos flujos tan sobresalientes, la pelea debe apuntar a otros objetivos. La calidad de la oferta y la sostenibilidad del producto, entre los primeros.

Galicia —la Xunta, las diputaciones y los concellos, desde las grandes ciudades a los municipos más pequeños— acudió a la feria orgullosa del trabajo bien hecho, que se traduce en unos resultados excelentes, pero sobre todo convencida de que queda un ilusionante camino por recorrer. Y así es. Como hemos comentado en este mismo espacio editorial, la oferta de nuestra tierra al visitante es sencillamente extraordinaria. Del mar a la montaña, de la cultura al ocio, del deporte a la música, de las ciudades al rural, de espacios bulliciosos a otros propicios para el recogimiento y la meditación, el mundo termal... ¿Pero qué no tenemos aquí? El menú es tan variado y de tan elevada calidad que siempre deja más que satisfechos a los paladares más exigentes.

Hablando de paladares, Galicia atesora un arma cada vez menos secreta para dar un salto de calidad a su oferta turística: la gastronomía. Si el propio Ministerio de Industria y Turismo fija como uno de los ejes de su nueva estrategia la apuesta por la gastronomía, nuestra comunidad está entre las que más se puede beneficiar de esa palanca.

Nuestra posición de partida es excelente. Porque si algo tienen claro los turistas es que en Galicia se come muy bien, se come de todo y a unos precios todavía razonables. Tanto es así, que todos los estudios sobre el sector turístico coinciden en que la gastronomía es, tras la naturaleza, la segunda motivación para visitarnos. La gastronomía gallega goza de una excelente prensa, así que la campaña de imagen ya está medio hecha. Medio.

El presente alimenta el optimismo. La hostelería gallega cuenta con 17 restaurantes con estrella Michelin y otros 40 con la acreditación de Sol, las dos referencias más prestigiosas y respetadas. Estos reconocimientos reconocen la excelencia culinaria al tiempo que son indicativos de una experiencia gastronómica casi sin parangón. Porque nuestra gastronomía, que vive el mejor momento de su historia, forma parte esencial de nuestro patrimonio, de nuestra cultura y configura una de nuestras mayores señas de identidad.

Con una materia prima fabulosa, tanto por su variedad como por su calidad y siempre con el marchamo de alimentos de proximidad, los negocios de restauración, desde los más selectos a otros más modestos, han dado un salto de calidad en el servicio y en la profesionalización de sus trabajadores. Una mejora importante pero, mayormente en el caso de los negocios más pequeños, todavía con margen de mejora. Estos deben profundizar en su adaptación a los nuevos tiempos —la tecnología es clave— pero sin perder nunca su esencia, su ADN. Y sin que el comensal sienta que la experiencia le ha dejado un agujero en su cartera que no compensa la posible satisfacción en la mesa. Es decir, manteniendo en un sensato equilibrio en la relación calidad-precio.

«Potenciar el turismo gastronómico aporta prestigio de marca a un territorio y genera empleo. Valoriza el sector primario y también contribuye a fijar población»

Sin embargo, el turismo gastronómico trasciende la mesa y el mantel, ya sea en ámbitos particulares o en multitudinarias fiestas populares. Ahí están, por ejemplo, las exitosas rutas guiadas, recorridos por viñedos o explotaciones agrarias, en donde los visitantes reciben información detallada de cómo se elaboran nuestros productos más prestigiosos en un entorno natural envidiable. Este tipo de iniciativas, cada vez más en boga, tienen un notable potencial de crecimiento. Porque el turista también desea saber. Los caminos recorridos por Francia e Italia son dos excelentes guías de todo lo que todavía se puede hacer.

Potenciar el turismo gastronómico aporta prestigio de marca a un territorio y genera empleo. Valoriza el sector primario y también contribuye a fijar población en algunos territorios, sobre todo del interior, en donde los jóvenes no encuentran alicientes para acudir o quedarse. Además, es un turismo que no es estacional, que no depende de las condiciones meteorológicas ni de posiciones geográficas. Es un turismo que iguala a las cuatro provincias gallegas. Y es que cualquier día del año es propicio para acudir a cualquier punto de Galicia en busca de una experiencia culinaria diferencial.

Nuestra excelente gastronomía marida tradición e innovación, artesanía y creatividad, pasado y futuro, pasión y placer, corazón y negocio. Y cada vez más nuestros hosteleros, con su buen hacer en los fogones de la cocina, pero también en sus comedores y en los medios de comunicación, se han convertido en unos prominentes embajadores de un país, el gallego, que ofrece innumerables alicientes para ser visitado y degustado. Para vivir innumerables experiencias. Un territorio abierto a ser compartido de infinitas maneras. Y una de las más sabrosas e inolvidables es y será siempre en torno a una mesa y un mantel. Porque Galicia, como han podido ver quienes se han acercado a Fitur, es un país para chuparse los dedos.