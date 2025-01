Las pensiones, los escudos humanos y Feijóo

La triple alianza de las derechas (el PP, Vox y Junts) en el Congreso para tumbar un decreto gubernamental repleto de medidas sociales, entre ellas la subida de las pensiones, es un ejercicio de salvajismo político sin precedentes. Escuchar primero a Feijóo y luego a Rueda, al presidente de mi Gobierno autonómico, tratando de sacar réditos políticos de semejante atrocidad va más allá, muchísimo más allá, del territorio de la vergüenza ajena.

Y es que llueve sobre mojado, porque Feijóo ya ha votado en contra de que las pensiones suban conforme al IPC cinco veces desde 2021. Y, por si fuera poco, ha salido seriamente chamuscado por este mismo tema en las pocas entrevistas en las que algún periodista le ha apretado las tuercas. Aquella subida anual del 0,25% del señor Rajoy, suba lo que suba la inflación, pesa como una losa.

En cifras redondas, unos 200.000 pensionistas de esta provincia verán recortada en febrero su pensión; 30.000 familias amparadas por el ingreso mínimo vital, su prestación, y las 60.000 personas que necesitan del bono transporte para ir a trabajar o estudiar ya han visto eliminado el descuento en sus billetes.

¿Y la culpa de quién es? Pues escuchando a Feijóo y Rueda parece que es de quienes votaron a favor y no de quienes votaron en contra. Los titulares lo aguantan todo. El PP trata de hacer de esto la típica discusión sobre un penalti dudoso. Y esto es demasiado serio para abordarlo con declaraciones tipo Gamarra o tipo Tellado.

Este PP está dispuesto a utilizar cualquier cosa con tal de hacer daño a un Gobierno que sigue considerando ilegítimo. Esa es la clave que descifra todos los embrollos y acalla todo el ruido. Y así dicen que el Gobierno ha utilizado a los pensionistas como escudos humanos. Ocultan que con este Gobierno las pensiones han subido un 26% en seis años y que con el PP habrían subido un 1,5%.

¿Quién utiliza escudos humanos? ¿Quién vota a favor de subir las pensiones un 2,8% o quien vota en contra consciente del daño social que causa? ¿Erosionar al Ejecutivo lo justifica todo? ¿Calcula el PP que sus votantes, entre los que también hay muchos pensionistas, aceptarán esto?

Las excusas de este NO a la subida de las pensiones y otras medidas sociales han sido variadas y la más socorrida es un palacete de París que Aznar y Rajoy ya habían pactado devolver al PNV, su legítimo propietario. Un edificio confiscado por la Gestapo nazi y luego traspasado a la Falange, posteriormente a Franco. Así que, por si fuera poco, no solo tenemos a Puigdemont, sino también el bigote de Hitler en esta esperpéntica votación.

Mientras tanto, aquí, en el mundo real, en la provincia de Pontevedra tenemos con el estómago encogido a 200.000 mujeres y hombres, aguardando con temor su pensión de febrero y afrontando 2025 con la posibilidad de perder 500 euros de ingresos anuales.

A los damnificados mi solidaridad y mis disculpas. Reconozco que me avergüenzo de que, entre todos, no hayamos sido capaces de construir consensos mínimos sobre cosas que deberían ser intocables, como las pensiones. Que no hayamos sido capaces de convencer a las derechas de este país que se acabaron los recortes. Que, si los precios suben, las pensiones deben subir lo mismo.

Van cinco veces que el PP de Feijoo tropieza con la piedra de las pensiones. Esperemos que a la sexta vaya la vencida. Nos queda la esperanza de que su principal característica es que acostumbra a opinar una cosa y la contraria. Según convenga.

