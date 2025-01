Trabajadores en la cadena de furgonetas de Stellantis Vigo / Marta G. Brea

«Citroën vai pechar». Levo escoitando esta frase funesta dende ben cativo. Como moitos nesta cidade e na súa bisbarra, son fillo daquelas primeiras xeracións de operarios da fábrica que deixaron os seus traballos no campo ou no mar —ese é o meu caso— nos anos 60 do pasado século para encher a cadea de montaxe da factoría do Fragoso. Foi cando esta arrincaba cunha produción case artesanal —ou sen o case—; cando se viviron folgas históricas, a reconversión industrial, a chegada dos robots, a implantación da quenda de noite… Ata que meu pai se xubilou hai xa máis de vinte anos. Como pasa o tempo!

«Citroën vai pechar». Moreas de veces escoitei estas verbas, mais nunca en boca del. Todo o contrario. Porque el sabía, como a meirande parte dos operarios de Balaídos, que non hai fábrica coma a de Vigo. Incluso no 2012, cando a antiga PSA perdía ao cabo do ano máis de 2.500 millóns de euros, co grupo practicamente en quebra, el desbotaba esa idea: «Poderán pechar fábricas, pero Vigo non». «Por que está tan seguro?», preguntáballe. «Porque é a mellor fábrica que teñen; coma nós, ninguén». E non era meu pai moi de protexer ao patrón ou á empresa, máis ben o contrario. O que defendía —e segue defendendo— é o bo facer dos traballadores vigueses.

«Citroën vai pechar». A frase do demo sempre a escoitei a xente de fóra do sector, de fóra de Vigo, sobre todo do norte. Non sei se por envexa ou descoñecemento. Ía pechar nos anos 70 pola crise do petróleo, nos 80 pola reconversión industrial, coa crise do 2012, trala chegada de Tavares, coa fusión con Opel, trala absorción da Fiat... Sempre a mesma cantilena. E cada vez, a fábrica respondeu como mellor sabe: facendo coches, moitos coches, moitísimos. Máis de medio millón o ano pasado, a primeira factoría do grupo por segundo ano consecutivo por volume de produción e eficiencia.

«Citroën vai pechar». Tavares foise e non pasou nada. E o grupo acaba de facer oficial esta semana a chegada dunha nova plataforma industrial cun novo modelo baixo o brazo. Fai dez anos exactos tiven a oportunidade de entrevistar a un tipo que algo disto sabía. Chamábase Yann Martin e foi director de Balaídos e do Polo Ibérico (con el aos mandos conseguimos as K9). Pregunteille que era o que máis lle sorprendera na súa etapa en Vigo, e díxome, sen dúbidas: «O compromiso dos traballadores, levan Citroën no corazón». «O compromiso dos traballadores de Vigo é moi superior ao de calquera outra fábrica en España ou Francia». E isto díxomo un francés! Así que non, amigos, Citroën non vai pechar. E si, meu pai tiña razón: o máis valioso da fábrica, a chave dos seus éxitos pasados e futuros, son os seus traballadores. «Somos os mellores». Claro que si.