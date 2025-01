Dígaselo con flores / Fdv

Dicen los textos clásicos que las flores, por su belleza, elegancia y colores evocan sentimientos y emociones que van desde el amor a la alegría o el agradecimiento. ¿Cómo no vamos a aplaudir que a la gente de la viguesa Viajes Quenlla se le haya ocurrido organizar un taller floral para que sus invitados puedan viajar también por aromas y colores, y conjugarlos, sin moverse del sitio? Ahí veis a una nueva cantera floral de Vigo, las que desde esta experiencia inicia sus poderes en el mundo de las flores. Aunque solo haya sido de paso, como los amantes en un motel.

Porteiro y Romero pasan al estado superior de abuelas

Me juego una soldada a que María Xosé Porteiro estaba ayer gozosa, mientras recogía en Oleiros el III Premio de Xornalismo Mundiario, de manos del alcalde, Ángel García Seoane o del editor, José Luís Gómez. Pero me juego el doble que cuando iba hasta allí desde Vigo y volvía pensando donde colocar en su casa la escultura de Fran Lareo, una satisfacción muy superior le conmovía las entrañas: haber obtenido el sábado el flamante título de abuela, que le concedieron su hijo Ozo (de X. A. Perozo, su señor padre) y Carla, la hija de Chicamen Romero, que intervinieron en el acto procreativo y a su vez convirtieron a Llerena Perozo en tía. Creo que la dulce Ana nació en Madrid, así que como no cambien de domicilio sus padres y se vengan a geografías superiores como Vigo, el Alvia va a tener a a Porteiro y a Chicamen entre sus usuarios preferentes.

De Macondo con paso por Ébora, llegando a Jándula

No había sentido tanto gozo desde que leí y disfruté de la magnificencia creativa de Paraíso, del verinés Xoán_Carlos Caneiro el pasado año, un mágico relato sobr la vida en Ébora, un pueblo de su invención que nada tenía que envidiar al Macondo de García Márquez. Ahora vuelvo a sentirlo con la lectura de La República de las Casas Vacías, las casi 700 páginas de letra apretada de David Uclés con Jándula como pueblo de invención literaria y la guerra civil como trasfondo. Se lo recomendé el otro día al periodista Juan Herrera. Y eso, a pesar de que apenas soy lector de novelas, solo leo coñazos de ensayos como prueba que tenga entre ceja y ceja la lectura de Nexus, de Noah Harari, sobre el poder de las redes informáticas, y esté releyendo El Director, del exdire de El Mundo David Jiménez, sobre el trasmundo de los periódicos.

Las mujeres en el arte

¡Las mujeres en el arte! Sí, sí, hoy a las 19 horas y en la Biblioteca Pública (Joaquín_Yáñez, 5), la segunda charla organizada por los Dante Alighieri que dará Rosa Elvira Caamaño.