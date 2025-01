¡Vivan las JAI!

Nacho Armesto (izquierda), juanto a Fran Yáñez en una imagen de archivo en una charla de Club Faro / Ricardo Grobas

Conocí al profesor Nacho Armesto hace muchos años, y nuestra primera conversación, por teléfono, no fue precisamente cordial. No recuerdo bien el motivo, pero terminé reprochándole la endogamia que, a mi juicio, lastraba al profesorado de la UVigo —lo sigo pensando—, mientras él criticaba que los periodistas desconocíamos el trabajo que se realizaba en la Escola de Enxeñería Industrial. Decidimos zanjar la discusión cara a cara, así que subí al campus. Tras una larga charla y una visita a las instalaciones, nuestra disputa quedó en tablas.

Salí impresionado por el nivel y la trayectoria de la escuela, por su labor en el campo de la automatización industrial y por la implicación de su alumnado —lo que Nacho no sabía en aquel momento era que tenía un topo en sus clases—. Por su parte, Armesto terminó reconociendo que no todos los juntaletras somos iguales. Es posible que él ya no recuerde nada de aquello. O tal vez sí.

Desde entonces nuestros teléfonos siempre han estado en contacto y, cosas de la vida, hasta casi somos familia. Anécdotas aparte, de Armesto, que es profesor titular en la UVigo en el departamento de Enxeñaría de sistemas e automática, hay que reconocer su pasión contagiosa por las tecnologías de automatización industrial, sentimiento que acabó germinando en las JAI, las «Jornadas sobre Tecnologías y Soluciones para la Automatización Industrial», que este mes de febrero (del 10 al 14) celebran su décima edición con un extenso programa de conferencias y mesas redondas con 70 ponentes, entre los que se encuentra el doctor coruñés Diego González, que ha revolucionado el mundo de la cirugía torácica —opera un millar de tumores de pulmón al año en hospitales de los cinco continentes— y al que en FARO hemos dedicado recientemente un amplio artículo en el Estela.

No habría JAI sin Armesto, estoy convencido. Su habilidad para involucrar a personas y empresas, muchas veces de manera totalmente altruista, es la clave del éxito de unas jornadas que arrancaron en 2004 y que hoy son un escaparate de las últimas tecnologías vinculadas a la industria: gemelos digitales, visión artificial con deep learning, mantenimiento preventivo y predictivo, inteligencia en robótica, conectividad IT/OT, IA en plantas industriales, detección y control de amenazas cibernéticas, ciberseguridad industrial, eficiencia energética, IIoT, inspiración biónica… Sé que todo esto suena a ciencia ficción, como sacado de una película futurista, pero es parte del día a día de las empresas.

Estoy convencido de que esta edición, con la participación de 40 expositores y la previsión de unos 2.000 visitantes, será otro éxito. Más allá de las clásicas fotos y vídeos de autoridades con los robots en la inauguración, las JAI reflejan la fortaleza de una potente industria local que necesita estar a la vanguardia en innovación. También son un ejemplo del saber hacer y del prestigio de la Escola de Enxeñería Industrial, esa forja de ingenieros tan valorada por el tejido empresarial gallego. Y, por supuesto, son fruto de la pasión —a veces incluso de la terquedad— que Nacho Armesto pone en todo lo que hace.

¡Vivan las JAI!