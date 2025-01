Tras de ti Elisa

Cando che súan as mans e che treme a voz, cando o que digas vai cambiar para sempre a percepción de quen te arrodea sobre ti, cando transformará a túa vida o que saia pola túa boca, ese día non abonda con existir, tamén hai que loitar, queiras ou non. Apelar á valentía, a honradez e ao heroísmo autoinfrinxido para defender o que todas deberamos xuntas defender, é un feito que rara vez se premia, porque a mediocridade ten unha capacidade inherente de penetrar nas cabezas e nos peitos da xente aparentemente xusta, de entrar coma entra a choiva na terra negra que temos aquí. É deste xeito como a credibilidade das mulleres non convence, non o suficiente, non tanto coma para que todos e todas nos levantemos para petar na mesa e pedir respecto e, sobre todo, xustiza, para que a histeria e o dramatismo morran como escusa se unha muller se revolve ante o agravio.

É daquela cando os medos che saen polos poros e cortan as sinapses neuronais, cando o xuízo público peta nas cabezas, máis aínda na de calquera vítima, e sabes que a xustiza se vai facer de rogar, a de dentro dos xulgados e a de fóra. Dás pasos adiante e atrás, xesticulas nerviosa sen controlar os movementos, porque o corpo, sen querer e mais querendo, avisa de que o depredador pode estar preto, de que estás nun coto de caza e es a presa porque vives no patriarcado. A supervivencia manda escapar, pero... é se chegas á beira dun cuarto pechado, se estás nun coche no medio do monte, nunha oficina na que te asfixia un teito que ninguén ve, nunha pista de baile na que calquera puido ser o que che meteu a man baixo a saia... hai unha sombra en cada esquina prometendo amparo a todos os que nela queiran aniñar.

Entón, corpo e cabeza saben que non podes fuxir máis e, nun puro intento de recomposición, deféndense saíndo da parálise.

Hai un exército lila tras de ti querida, que te sostén e che sanda as dentadas do machismo, mulleres que che gardan as costas e empurran cara diante. Es a punta da agulla e elas son o fío que cose as bocas do patriarcado.

Ese fío somos todas, fómolo para Gisele Pelicot e sómolo para Elisa Mouliaá. Eu créote querida, coma min moitas. Non estás soa.

