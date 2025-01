Se alcanza una tregua en el genocidio de Gaza y de pronto el mundo renueva su esperanza. Una tregua puede parecer poca cosa habida cuenta la destrucción sistemática de tantas personas, de tantos niños masacrados con la mayor crueldad, pero el mundo, siempre tan práctico, siempre tan insensible, ha decidido celebrar la tregua, seguramente porque hace milenios que quedó descartada la posibilidad de la paz. Para los humanos el olivo es solo un árbol para la especulación con el precio de sus frutos, a nadie le interesan sus ramas, que invitan a la paz. Son más apreciadas las de laurel, que aluden a la victoria, aunque sean inalcanzables.

En un esfuerzo por ser práctico, cosa que no suele entrar en mis planes, ya que parece imposible un mundo en paz, me conformaría con un mundo en tregua.

Y, ya puestos, quiero una tregua con el viento, que de un tiempo a esta parte se ha acostumbrado a ponerse serio por las tardes y convierte la orilla de mis paseos en una ceguera de arena. Y, por seguir la línea, quiero una tregua también con el ruido, para reencontrarme con ese silencio del mar, que no es silencio del todo, sino el rumor de la vida en calma. Y quiero, también, una tregua con el guasap, inoportuno incansable, y con esa gotera que desvela mi sueño. Quiero, por supuesto, una tregua con los lunes y con las tardes de domingo y su angustiado aburrimiento. Quiero, sin dudarlo, una tregua con el miedo a hacerme viejo, y con este dolor de las caderas al poco rato de estar sentado, y también que con esta pierna que de vez en cuando se encasquilla y con la maldita tos que me ha dejado instalada la gripe y que ahoga mis respiraciones.

Quiero, puestos a pedir, una tregua de turistas, esas bandadas de gente clónica que ya no cabe en este sur que habito y que me habita y que han convertido sus calles, sus orillas, sus horizontes, en un lugar asfixiado, expulsando a mis vecinos de sus casas para ocuparlas a precios que no tienen sentido ni razón.

Pidamos, pues, treguas con todo lo que hace el mundo un lugar imposible. Debería ser fácil. Empecemos, es natural, por las guerras. Bien está el alto el fuego en Gaza, pero que sea también en Ucrania y en los más de cincuenta conflictos bélicos que se expanden por el mundo. Demos una tregua a la vida, a los niños, al planeta. Alcemos la bandera blanca y alcancemos un acuerdo. Dejemos que la vida respire un poco, y otro poco después.

