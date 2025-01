‘Barriendo’ para A Coruña

Fundación Barrié de la Maza

Cada vez que recibo un correo electrónico de la Fundación Barrié me embarga la misma sensación de «¡esta vez sí!» que cuando juego al Euromillón o a la Primitiva. Pero, al igual que con la lotería, esa efímera ilusión se desvanece en cuestión de segundos: «Pues va a ser que, otra vez, no». Y así llevamos desde 2017. Me refiero, como bien sabe la mayoría de los vigueses, a que la sede de Policarpo Sanz de la Fundación Barrié —el antiguo Banco de Vigo— no tiene actividad desde hace ocho años, mientras que la de Cantón Grande, en A Coruña, ha mantenido una ininterrumpida e interesantísima —todo hay que decirlo— programación cultural.

En su último email, la fundación anuncia, cómo no, una nueva exposición en A Coruña: El oro de los Akan. Tesoros reales del África occidental. Una colección privada que se presenta por primera vez en España, con un refinado despliegue de joyas y objetos de culto de esta tribu originaria de Ghana y Costa de Marfil.

¿Envidia? Pues claro. Y también fastidio. Entendería que la Fundación Barrié, tras la liquidación del Banco Popular en 2017 —su principal fuente de ingresos—, decidiera concentrar su programación en una sola sede para reducir costes. Y entendería también que, por sus raíces herculinas (allí nació en 1966 gracias a Pedro Barrié de la Maza para la «mejora de las condiciones económicas y sociales» de Galicia), la elegida fuese A Coruña y no Vigo, aunque eso supondría menospreciar a los fieles clientes del Banco Pastor y del Popular en esta ciudad. Pero lo que ya no entiendo es que desde entonces hayan organizado actividades y exposiciones en lugares como el Museo Sorolla, el Museo del Prado, el Museo de Pontevedra, el Espacio Santa Clara de Sevilla o las universidades de Santiago y la Complutense de Madrid, tal como ha recogido este periódico. ¿Es más barato organizar una exposición en la capital madrileña que en Vigo? Lo dudo. ¿O es que a los vigueses no les interesa la cultura tanto como a los coruñeses?

No sabría responder a esta última pregunta con rigor (nótese la ironía). Pero lo que sí tengo claro es que nuestros vecinos del norte disfrutan de una oferta cultural mucho más amplia, que abarca desde el ámbito musical —con todos los conciertos anunciados este año en el Coliseum, muchos financiados por la Xunta a través de O Gozo Festival, o las actuaciones de la Real Filharmonía de Galicia— hasta las artes plásticas, con exposiciones top como las de la Fundación Marta Ortega, entre otras. La decisión de la Fundación Barrié de concentrar el grueso de su actividad en Cantón Grande no hace más que reforzar ese reparto injusto de contenidos culturales.

Los responsables de la Barrié deberían darle una oportunidad a Vigo. Los vigueses ya han olvidado aquella última exposición dedicada a Manuel Gallego que se estrenó el 28 de octubre de 2016 y cerró sus puertas el 5 de marzo de 2017. Desde entonces, cero actividad social, cultural y económica —los principios fundamentales de la fundación—, salvo alguna cesión puntual de las instalaciones a asociaciones locales. Resulta del todo incomprensible que una de las joyas arquitectónicas del centro, obra del arquitecto Manuel Gómez Román, siga cerrada a cal y canto… ocho años después.

Una oportunidad. Igual se sorprenden.