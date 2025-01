La resiliencia de Peinador

Peinador obró el milagro en 2024. Contra todo pronóstico, prácticamente sin dopaje —solo el vuelo a Stansted, en Londres, está subvencionado por el Concello— y enfrentándose a múltiples adversidades (el cierre de la pista por otras, los recortes de vuelos, la entrada en servicio del AVE, etc.), el aeropuerto de Vigo demostró su potencial al volver a superar la barrera psicológica del millón de viajeros. Una cifra que, aunque pueda parecer modesta en comparación con terminales como Lavacolla o, a mayor escala, Sá Carneiro (Oporto), adquiere una dimensión especial al considerar las dificultades del pasado año. Este logro es un fiel reflejo de la resiliencia de la pista viguesa y, por extensión, de la ciudad y su área metropolitana.

Al leer la crónica de Víctor P. Currás con los datos oficiales de AENA, no puedo evitar preguntarme: ¿hasta dónde habría llegado Peinador si no hubiese cerrado 25 días en mayo para renovar el área de aterrizaje? ¿Y si Ryanair, pero sobre todo Vueling, no hubiesen recortado frecuencias? ¿O si, como ocurre en otros aeropuertos —la mayoría de forma encubierta—, más vuelos y no solo el de Londres —y eso que Ryanair tampoco cumple— recibieran ayudas públicas para estimular la demanda? Estoy convencido de que, como mínimo, los 1,4 millones de pasajeros que marcaron su máximo en 2007 habrían vuelto a estar al alcance. Pero Peinador compite, para que quede claro, con una mano atada a la espalda.

Por eso resulta chocante la petición del Comité de Coordinación Aeroportuaria —que depende de la Administración autonómica— a los concellos de Vigo, A Coruña y Santiago de que planifiquen sus rutas de forma conjunta, coordinada, recordando además que «la solución no pasa por que la Xunta de Galicia financie vuelos». Porque aquí nunca ha sido la solución, no hemos tenido esa suerte. La única ruta viguesa que cuenta con ayudas, y municipales, es la de Londres. Peinador, por el contrario, compite a precios de mercado frente a terminales que subvencionan prácticamente el 100% de sus vuelos, empezando por Oporto, un aeropuerto que roza ya los 16 millones de viajeros y no descarta ampliar su capacidad para alcanzar los 40 millones, como reclaman los empresarios. Lo mismo ocurre con Lavacolla, pese a que oficialmente las ayudas autonómicas a los aeropuertos cesaran en 2013.

En un mundo donde la conectividad aérea afronta retos globales y locales, Peinador es una demostración de resistencia y carácter del territorio. Es la prueba de que Vigo no solo tiene mucho que ofrecer, sino que sabe luchar por cada oportunidad, incluso cuando las condiciones juegan en contra. Cada vuelo que despega y aterriza es una reivindicación de su potencial. Peinador no solo sobrevive, resiste. Es el reflejo de una ciudad que no se doblega ni por tierra, ni por mar, ni por aire.