Una política de Estado para la vivienda

Complejo residencial en construcción en la ciudad olívica. / Marta G. Brea

Primero, la desmesura de la burbuja. Ahora, la carencia. Además del gran esfuerzo económico que realizar para adquirir un hogar con sueldos moderados, normas que desaniman al mercado y una financiación costosa, la dificultad del momento estriba en dar con un piso a un precio asumible. Escasea la vivienda y resolver el problema exigirá tiempo, además de paciencia, constancia y unidad. La vivienda digna y adecuada, recordemos esta obviedad, es un derecho de todos los españoles que recoge explícitamente nuestra Constitución en su artículo 47, un texto constitucional en el que a la vista del comportamiento de nuestra clase política no todos los artículos valen y pesan lo mismo.

El problema hoy es de oferta. El estallido de la burbuja paralizó la construcción. La incertidumbre por los cambios legislativos retrae el alquiler. La promoción pública anda bajo mínimos. En España, la vivienda pública apenas representa un 2,5% del parque residencial. La llegada de miles de inmigrantes ensancha la demanda. Cualquier plan urbanístico acaba por convertirse en un infierno de pleitos, con farragosos procesos para licencias y recalificaciones. Los precios suben, tanto si la economía galopa como si pincha, y más rápido que los salarios. Dos de cada tres jóvenes viven con sus padres o dependen de ellos, aunque tal condición no resulta determinante para verse en dificultades: afecta a cualquier franja de edad.

Además, entre no pocos propietarios de viviendas ha cundido el pánico ante la inseguridad jurídica, porque en caso de impagos del inquilino, no hablemos ya de okupación, los procesos judiciales se eternizan. Así que pudiendo ofrecer su vivienda al mercado del arrendamiento convencional, prefiere dejarla vacía o incluso optar por el alquiler turístico que además de ingresos le proporciona otro tipo de tranquilidad.

Nadie resolverá un asunto tan complejo analizándolo desde el oportunismo y los prejuicios, tomando por piratas a los constructores y por mezquinos a los caseros. Gran parte del ahorro de los ciudadanos de este país está depositado en el valor de su casa y eso condiciona mucho. A nadie le gusta ver menguar su riqueza. Adquirir un hogar sigue constituyendo una aspiración importante porque la propiedad conlleva, desde el desarrollismo, consolidar un estatus de renta que proporciona seguridad y estabilidad.

La práctica totalidad del parque disponible pertenece a particulares, no a grandes especuladores, y sustenta un entramado fiscal potente: con el IVA para el Estado, el impuesto de transmisiones y sucesiones para las autonomías, y el IBI y la plusvalía para los ayuntamientos. A las administraciones, que vuelven a ver llena la caja, tampoco les agrada bajar tributos y renunciar a una parte sustancial de sus ingresos. Una cosa es cierta. La población se desplaza allí donde las circunstancias propician una oferta barata. Basta con observar el renacer de las viejas barriadas de Langreo y el repunte demográfico del concejo minero para entenderlo.

Las iniciativas de vivienda han pasado del olvido a la emergencia y despertado la sensibilidad de los partidos, como reactivo a las inquietudes que revelan las encuestas del CIS. Cualquier solución depende a la vez de la Administración central, con mayores medios; de las autonómicas, depositarias de las competencias; de los ayuntamientos, actores en los trámites; de la coordinación entre la iniciativa pública y la privada; de las facilidades para conseguir hipotecas... Múltiples variables complejas.

Tras años, casi podríamos hablar de décadas, de absoluto olvido del problema de la vivienda pública, en apenas unas horas hemos visto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, rivalizar con sus propuestas para estimular la oferta, promoviendo la construcción, la compra y el alquiler.

Aunque los dos coinciden en algo básico —faltan viviendas, en especial en aquellas zonas en donde hay más demanda y por consiguiente los precios están en valores sencillamente prohibitivos— e incluso en algunas de las medidas que plantean —como los incentivos fiscales, el apoyo a la rehabilitación, la movilización de suelo urbanizables o la reducción la burocracia para acelerar las obras frente a la endémica administración napoleónica que retiene los expedientes ad aeternum— lo cierto es que los dos han puesto un especial énfasis en atacar y descalificar las propuestas de sus adversarios, como si solo hubiese un plan posible y los alternativos solo son pura demagogia, populismo intervencionista o regreso del pelotazo. Una vez más, han vuelto a convertir un problema, mejor sería decir una urgencia social, en otro terreno propicio para la batalla política y el fango.

Tiene aquí la política una excelente ocasión para redimirse y reforzar su sentido de utilidad coordinando actuaciones y prolongándolas en el tiempo. Unir voluntades que equilibren intereses implica generosidad y renuncias en una orfebrería delicada. ¿Hay alguien que lidere el acuerdo?

Un desvelo tan decisivo para el bien común debería marcar la inflexión en el devastador maniqueísmo imperante. Debería porque la triste realidad nos dice que el clima de polaridad y de trincheras no alienta el optimismo para resolver un problema de largo recorrido, en el que no caben las soluciones milagrosas —aunque tanto el presidente Sánchez como Feijóo, cuyo partido gobierna no lo olvidemos doce comunidades, intenten ahora convencernos de lo contrario— ni las medidas cortoplacistas.

La vivienda no necesita más fuegos de artificio ni bronca y sí una política de Estado estable, en la que todas las administraciones públicas remen en la misma dirección, de forma coherente y coordinada, abandonando las pugnas partidistas y con la vista puesta en el interés general. Es decir, justamente lo contrario de lo que los ciudadanos sufrimos ahora.