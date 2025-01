Besteiro y el besteirismo

Parece que en el PSdeG comienzan nuevos tiempos, que por fin hay acuerdo entre las diferentes familias, o simplemente que la mayoría de ellas se encuentran muy debilitadas para afrontar siquiera la idea de ser, hoy en día, una alternativa en la organización socialista gallega.

Por eso hay oportunidad para un nuevo tiempo, porque la orfandad en la que dejó la salida de Touriño a este partido ya se ha alimentado del fracaso de todas las familias del socialismo gallego, y ya no queda nadie legitimado para el “ahora me toca a mí”. O quizás también, porque a los que les pudiera haber llegado el turno, no quieren encontrarse con el horizonte que ha tenido que afrontar Besteiro.

Puede ser un tiempo nuevo, pero no son buenos tiempos para el PSdeG, que después de tanto fracaso se ha convertido en un partido triste, necesitado de recuperar la ilusión y de encontrar nuevos referentes con ganas de comerse el mundo.

No es fácil liderar el PSdeG cuando el PSOE gobierna en Madrid, no lo fue nunca, por la propia posición de Galicia en la política del Estado y porque el PSdeG, salvo en la época de Touriño, nunca tuvo un proyecto gallego, y buscó siempre su refugio en el municipalismo: grandes alcaldes constructores de una institucionalidad parcializada que se reflejaba en la estructura y la lógica partidaria, no es nada nuevo.

Sobrevivir por encima de esa estructura es una tarea difícil, pero no imposible, sobre todo si en Madrid hay voluntad de dar la batalla autonómica, y, sin duda, la presencia de Sánchez en la bendición de Page muestra que en la nueva estrategia de Madrid los territorios cuentan.

Sánchez sabe que ya no le llega su liderazgo, que hay que recuperar la infantería, y que esa guerra a pie se hace en los territorios. Que Besteiro no haya tenido alternativa muestra dos cosas: la primera, y lo voy a decir de la forma más suave, que nadie tiene más respaldo que él; la segunda, que Ferraz no ha querido construir otra alternativa.

Podría decirlo en positivo, que es el más apoyado y que Ferraz lo apoya, pero me llega la primera formulación para señalar que la próxima candidatura a la Xunta de Galicia en el PSdeG ya está definida, y eso era mucho decir en años anteriores.

Tiene, eso sí, una dura prueba, articular el poder territorial en aquellos sitios en los que hay conflictos, especialmente en las provincias de A Coruña y Ourense, y específicamente en las ciudades de Ourense y Santiago, pero en ambos espacios va a contar con todo el poder de la organización.

Dos tareas, un partido unido y un liderazgo fuerte, y con ambas cosas hacer retornar la ilusión, y para eso, tiene que dejar atrás tantas piedras que lleva en su mochila. El PSdeG necesita ilusión, necesita volver a sonreír, como partido, y eso no se consigue de un día para otro. Luego la competición se abrirá o no, pero si no estás en condiciones de competir la competición no se abrirá nunca.

Hay cosas que Besteiro puede hacer y otras que ocurrirán o no, tiene por delante mucho trabajo, pero también necesita mucho equipo, gente que quiera construir el besteirismo político, el orgánico y el referencial, eso que aún no se ve en ninguna parte, y sin lo que no se ganan elecciones. Empezamos.