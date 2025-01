Lo sé, adiós es una palabra con mala prensa. Supone una ruptura, un fin, más cerca del hasta nunca que del hasta pronto. Cuando alguien se despide con un adiós y no un hasta luego, siempre te queda la duda de si te está despachando. Y, en ocasiones, así es. Bien lo saben no pocos hombres de más de 50 años, que son protagonistas de divorcios. Según los datos oficiales, las separaciones a partir de esa edad han aumentado un 40%. Los expertos −somos el país de los expertos− añaden que generalmente son las mujeres las que dan el paso. Con los hijos criados o independizados, están cansadas de aguantar al marido y buscan una segunda vida. ¡Ah! Y no necesariamente con otra pareja. Porque ellas quieren libertad, tranquilidad, dejar atrás los malos rollos y disfrutar al máximo (sexo incluido). Y hacen bien.

Primero fue un adiós a las familias numerosas, ahora es una despedida de la maternidad/paternidad. Una de cada tres parejas que comparte hogar en Vigo no tiene descendencia. El cambio se ha acelerado en los últimos tiempos, ya no digamos en la Galicia del interior, en donde las escuelas infantiles son casi reliquias del pasado. La inestabilidad laboral, el complejísimo acceso a la vivienda, los salarios bajos, la búsqueda de la promoción profesional o el deseo de disfrutar del ocio sin ataduras pueden ser algunas respuestas a una involución demográfica que en nuestro país ya tiene carácter endémico. El último que apague la luz.

Otros artículos de Rogelio Garrido EL BOLETÍN DEL DIRECTOR Volver EL BOLETÍN DEL DIRECTOR Equipazo EL BOLETÍN DEL DIRECTOR Pedrada

Y hablando de luz. ¿Cómo es posible que mientras desde Bruselas se insiste en imponer el coche eléctrico y en erradicar el de combustión, en Galicia la mayoría de las todavía escasas electrolineras si no son una birria (un mínimo de tres horas para cargar el vehículo) están averiadas? ¿De verdad nuestros euroburócratas creen que ese es el camino hacia la sostenibilidad en el transporte? ¿Es que nadie lo ve? ¿Es que a nadie le importa?

El boletín del director Si quieres recibir este análisis de la actualidad cada viernes en tu correo tan solo debes activar este boletín en nuestra página web Me apunto

Cuando se habla de los problemas de personal de la sanidad gallega, y aquí podríamos extender el fenómeno al conjunto de España, inmediatamente pensamos en los médicos, en particular los de los centros de salud, no solo los gallegos, claro. ¿Quién no ha sufrido las consecuencias de la falta de facultativos? Pero el problema va mucho más allá. Porque si quisiésemos estar en la media europea, Galicia debería tener casi 10.000 enfermeras más. Lo grave es que, en lugar de incrementar la plantilla, estamos exportando enfermeras, profesionales que gozan de una excelente reputación, supongo que atraídas por mejores condiciones (y quizá el dinero no lo explique todo). Lo peor es que casi la mitad de las que están hoy trabajando ha dudado si dejar su puesto. Este es un adiós que frustra y duele. Sorprende que una profesión que, en teoría, exige una notable vocación tenga tal nivel de desistimiento.

Aunque quizá no tanto si pensamos en otras profesiones supuestamente vocacionales como el periodismo, en donde cada vez son más los jóvenes que lo abandonan precozmente para ser funcionarios −soldada garantizada de por vida y mucha menos presión y disgustos, pero infinitamente más aburrido−. O incluso para aventurarse, en un viaje sin retorno, hacia el lado oscuro, es decir, hacia un territorio cada vez más poblado en donde se dedicarán a la propaganda institucional o a la comunicación política, casi siempre buscando influir sobre el trabajo de excompañeros o, los más osados, entregados a la tentación de la censura... Y hasta ahí puedo leer. Solo añadiré que estos últimos son unos adioses que pueden decepcionar, pero no duelen.

¡Buen finde!

Email: director@farodevigo.es

Puedes apuntarte aquí a la newsletter semanal El Boletín del Director y no perderte el análisis de la actualidad de Vigo y Galicia por el director de Faro de Vigo.

Suscríbete para seguir leyendo