Vigo: Ciudad de éxito

Me subo en un taxi en Madrid de camino al Senado. El taxista me pregunta de dónde vengo. Le digo: de Vigo. Inmediatamente me responde. ¡Qué bonita ciudad! ¡Me encantan las luces de Navidad! ¡Abel Caballero, qué gran alcalde! Sería una anécdota si no fuera algo que me ocurre casi semanalmente.

Vigo es una marca reconocida y admirada. Abel Caballero es el alcalde que ha logrado situar a nuestra ciudad en ese gran nivel de conocimiento y aprecio. Nadie puede negarlo. La ciudad olívica, nuestra ciudad, era una gran desconocida. Otros territorios gallegos ocupaban las referencias de Galicia. Durante demasiado tiempo carecimos de liderazgo político, de ideas transformadoras, de orgullo de ciudad, de valentía para defender nuestra propia identidad y los derechos de la ciudad más poblada y dinámica de Galicia. La ciudadanía se quejaba del maltrato que padecíamos por parte de otras administraciones: Diputación de Pontevedra, Xunta de Galicia, Gobierno del Estado. Y los gobiernos de Vigo callaban.

Todo comenzó a cambiar en el año 2007, con la llegada de Abel Caballero a la Alcaldía de Vigo. Desde el primer momento se ideó un proyecto político asentado en generar una ciudad con una clara definición urbana, con grandes inversiones que la han transformado, embellecido y convertido en una ciudad referente y gran calidad de vida. La ciudadanía se han convertido en la protagonista de su propio devenir con un proyecto común que nos une como ciudad.

Los grandes resultados electorales, insólitos en grandes ciudades, han dado una estabilidad envidiable que ha sido la clave para avanzar sin tener dependencias políticas logrando poner en marcha proyectos, iniciativas, ideas y reclamaciones históricas que nos han permitido avanzar más que en toda la historia de la democracia. Es una realidad incontestable. Son los hechos.

Uno de nuestros éxitos colectivos es que, ahora, nos sentimos orgullosas y orgullosos de ser de Vigo. Son la gran transformación de la ciudad y el cambio que hemos tenido lo que produce los extraordinarios resultados electorales que nos dan una gran fuerza. ¿Quién se atreve ahora a decirle que no a Vigo?

Voy a Sevilla. Caminamos por la ciudad con el alcalde de Vigo. La gente lo para. Le hablan de lo maravillosa que es nuestra ciudad y de que han estado o quieren venir a conocerla. Una sonrisa recorre nuestro rostro. Es la sonrisa de sentir que tu ciudad es querida, reconocida y admirada. Miramos al alcalde y pensamos: es justo reconocer que ha liderado que Vigo sea hoy una marca insuperable. ¡Qué quieren! Me siento orgullosa de ser viguesa. Ya sé que habrá quien se retuerza leyendo este artículo. Solo lo harán quienes son incapaces de reconocer que, ahora sí, Vigo es una referencia en España.

Me encanta que sea así. La marca Vigo ha triunfado. Vigo es una ciudad de éxito.