Iniciamos un año nuevo, que es matemáticamente cuadrado (45 al cuadrado), por lo que dejado atrás el nefasto bisiesto que en nada nos mejoró, esperamos y deseamos que este nuevo año, por lo menos tengamos la solución de alguno de los problemas que están haciendo de nuestra Villa, que cada día vaya perdiendo más comercios, más puestos de trabajo, más movimiento por las calles, en fin…menos vida. Y por lo tanto es urgente y necesario ir solucionando los problemas que indirectamente son los responsables de esa carencia que cada día es más notoria, con respeto a otras villas de nuestro entorno. No hay nada más que dar un paseo por nuestras calles, no hace poco llenas de comercios y de personas, y ahora cada mes cierra un comercio, una cafetería, o un establecimiento de cualquier tipo como fábricas de gaseosas, de servicios eléctricos, mecánicos, etc., etc. Y esto es un síntoma muy grave que indica que aquí no tenemos fututo, y eso no es cierto. Lo que no tenemos son los medios necesarios para ir creando ese futuro.

Y para ello no hay más que mirar atrás para saber cuántos años hace que estamos pendiente de algún servicio, y no da llegado. Cuantas veces las corporaciones han intentado y no lo han conseguido. Pues bien, a nuestro entender lo primero es conseguir que la Xunta, instale en nuestro municipio un Polígono Industrial, lugares sobran, lo que tiene la corporación es que ser firme y consecuente con lo que apruebe, no podemos estar a la opinión de los vecinos, lo que hay que hacer es buscar un lugar que cumpla con todos los requisitos, y nada más. Otro problema urgente es la modificación del actual PXOU, para urbanizar toda la zona de Viñas Blancas y hacer una gran vía de comunicación con la carretera de circunvalación por Bravos, uniendo en una rotonda la prolongación de República Argentina, Ezequiel Massoni, Jaime Janer y Jose del Rio. Esto no es más que un trabajo de gabinete. No hay que ir con el sacho a trabajar. No, hay que modificar el PXOU para habilitar esta zona y crear terreno para construir, porque hace diez años que no se hace ni una pequeña casa. Otro síntoma de decadencia. Una vez hecho esto, hay que reordenar el tráfico urbano, para hacerlo más humano y menos peligroso. Y dar a luz el necesario Plan de playas, si queremos de verdad que nuestra Villa, sea una villa de turismo, donde los turistas encuentren todo aquello que buscan. Es cuestión de estudio y planeamiento, nada más, pero ni nada menos. Y por último buscar un lugar para la construcción de un aparcamiento subterráneo. Nosotros ya propusimos al lugar a lo largo de la av. de Orense. Pero doctores tiene la iglesia, como se dice, que encuentren otro lugar mejor que este. Lo importante es que se haga algo, que se mueva y haga mover y progresar a nuestro querido Marín. Por no hablar de otros problemas como el Puerto, los límites, etc. Pero lo importante para este año es tratar de cumplir estos tres problemas Si alcanzamos a resolver ya sería el año completo.