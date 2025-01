Asamblea Pozo Fidalgo / FDV

¿Quién dice que la familia no es una unidad básica de la sociedad? Ahí veis a la gente de los Pozo Fidalgo, reunida hace unos días para celebrarla y, haciendo lectura de ello, reconocer la importancia de la unidad, valorar las relaciones, fortalecer los lazos... Por esas cosas del amor y los entroncamientos que genera están por ahí otro apellidos vigueses como García Senra, Cividanes, Colunga, Cárdenas, Villar...

Un libro en Francia sobre el nadador paraolímpico vigués Chano Rodríguez

Conozco a Chano Rodríguez desde que le hice su primera entrevista en los años 90 en San Pedro de Sárdoma, recién salido de la cárcel en su silla de ruedas, y ya hace mucho que forma parte de mis afectos. Hace unos días estuve con él en la fiesta fin de año del Twenty y no hace mucho en su casa bella y montaraz de Pazos de Borbén. Nuestro paralímpico vigués, su vida, acaba de aparecer en el mercado francés bajo el título De silence et d’or, un libro firmado por el francés Ivan Butel. El narrador queda fascinado por la extraordinaria trayectoria de este campeón paralímpico de natación con cinco medallas de oro en los Juegos de Sydney, que pasó de la lucha clandestina y la cárcel (tras militar en la extremísima izquierda) a los podios, y que lo pagó en sus carnes con esa silla de ruedas producto de una huelga de hambre en prisión. De silence et d’or cuenta la historia de una vida marcada por el combate, la discapacidad y el deseo de reconstrucción. Ivan Butel ofrece una mirada única al tema de la violencia política en España y una luminosa historia de redención. Chano tuvo ya 4 ó 5 ofertas para llevar su vida al cine, ninguna materializada aún.

«Coia o caos», candidata a los premios Mestre Mateo

La webserie «Coia o caos», esos 11 capítulos que podéis ver en las redes con el barrio de Coia como protagonista, es candidata a los Premios Mestre Mateo. Atentos están el ideólogo de la misma, Carlos Godoy, el director, Manel Salgueiro , pero no menos «El Rubio», «El Rata» y «El Manhazas», sus tres protas, como los muchos que hemos participado en ella (Uxía Blanco, Morris, Tony Lomba, Eladio Santos, Alberto Cunha...) a estos premios que se entregarán en marzo en Lalín. Desde luego, la serie tiene tras de sí un enorme esfuerzo, originalidad y humor. A ver si no es humor luchar por hacer de Coia una nación independiente, objetivo del trío que conoció el Coia delictivo de los 80, sale de la cárcel y se encuentra con otro muy diferente. ¡O les dais un premio o será el caos!