Reforma con nombres y apellidos

Recorre las redes sociales esas que el Gobierno busca acallar un inquietante vídeo en el que un señor con la voz del presidente responde al tribunal que no sabe qué es ni dónde se ubica la oficina que dirige. Mi familiar querida reacciona:—¡habrá que hacer algo con eso!— y efectivamente el Gobierno ya lo ha hecho y con el año nuevo ha presentado la iniciativa judicial urgentísima para impedir que sigan su curso los procedimientos abiertos contra los familiares y allegados de Sánchez. Defiende con ademanes abruptos la cosa el ceniciento López porque esto nada tiene que ver con que familiares y allegados de Sánchez estén imputados, y aunque a alguna le provoca sonrojo que un hermano del presidente de España haga el ridículo y que tengamos que vivirlo, también se lo provocaba el paseíllo de Urdangarín o la infanta que no sabía nada de los manejos de su marido.

Nadie del PSOE se quejó entonces y todo era el que la hace la paga y la justicia es igual para todos, pero eran otros tiempos en que estaba de perlas que las acusaciones populares denunciaran si así se podía obtener rédito político. El propio PSOE ha interpuesto numerosas demandas, la última contra Miguel Ángel Rodríguez, aunque curiosamente ahora en su reforma pretende que los partidos políticos no puedan presentarlas, pero no debe sorprendernos que el mismo gobierno haga una cosa con una mano y otra con la otra y ya está ahí Sumar para decir que la iniciativa le parece un bodrio, lo mismo que Díaz llamaba el otro día casi mala persona a Cuerpo, que eso de pretender un ejecutivo coherente, coordinado y al que le preocupen los intereses de todos los españoles y no los personales de las individualidades que lo conforman es ingenuo y pueril.

Las asociaciones de jueces rechazan esta escandalosa reforma por lo que usted y yo sabemos, porque está diseñada para casos con nombres y apellidos pero eso ya pasó con la ley de amnistía para el prófugo y amiguetes, único modo de comprarle para que Sánchez fuera presidente. Hay quien piensa en Venezuela. ¿Por qué será?

Suscríbete para seguir leyendo