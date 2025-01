Menos lerias e máis humildade política

A verdade é que non esperabamos ter que responder á voceira do BNG, Susana Tato, acerca dunha cuestión, na cal, alomenos no fondo, parece que estiveramos de acordo. É público nos plenos celebrados que ela tamén considera un despropósito o que acontece coa Banda e co resto de subvencións nominativas, pero non imos debater sobre isto nesta resposta, xa que cremos que a voceira non fixo esta carta para falar sobre a problemática, senón para sacarse a espiña de zurrarlle ao PP, cousa que parece que vai no ADN do BNG independentemente do tema, ou de se gobernamos ou non.

Pois, mire, nós estamos onde estamos, que é na oposición de Agolada, e os consensos dos que fala creo que xa tivo ocasión de ver vostede que con este alcalde é imposible. Se fora porque nós non queremos, tería vostede chegado a algún. Pódenos contar a que acordo chegou nestes dous anos con Luis Calvo? Tivo algún consenso? Ata onde nós chegamos a ver nin tan sequera lle aproba as mocións e, se algunha saca adiante, é polo noso apoio.

O que non imos facer é acomplexarnos por defender con uñas e dentes a calquera asociación, empresa ou veciño. Se iso supón que vostede nos diga que temos unha guerra aberta, xa lle digo que pouco nos importa, nós ao noso, Agolada por encima de todo. Do seu buenismo xa sabemos no noso partido dende sempre, falan de consensos e despois apoian calquera cousa que veña contra o Partido Popular. Fano coas parcelarias, fano coa educación, fano coa sanidade, o seu é o PP, o único que lle fastidia é que o PP non goberne para poder darlle aínda máis. Pero, mire, ese é o primeiro consenso ao cal podemos chegar sen problema, nós gobernar e facer cousas polo pobo e o BNG zurrar. Así, todos contentos…

Di vostede que o PP fixo todo mal no pasado, vaia emenda á totalidade dos seus veciños que tanto tempo apoiaron a gobernos do noso partido. Nós entendemos que son soberanos, cando confiaron en nós pensamos que facían ben, e agora que non o fixeron loitaremos para recuperar a súa confianza. Pero non se confunda, con nós poderán contar sempre, no goberno ou na oposición, vostedes só aparecen cando ven unha regandixa pola cal meterse aínda que durante anos estiveron desaparecidos e máis preocupados de facer oposición veciñal á Xunta que dos problemas locais dos agoladeses. Nós estamos e estaremos sempre onde nos digan os veciños, pero sempre.

Di vostede que que casualidade que cada vez que teñen unha iniciativa ou reunión apareza unha solución do Partido Popular. Pois adiante, sigan facendo iniciativas e métanos presión, se ve que eso lle vale. Nós seguiremos traballando, nós non imos dicir que vostedes presentan iniciativas cando teñen información de que en algo se vai avanzar… que tamén poderiamos pensalo, pero o importante será acabar cousas, ou non? Menos leria e máis humildade política!

Por rematar, ímoslle deixar claro un tema, con nós sempre se poderá contar, ata vostedes, para o ben de Agolada, pero o que non imos permitirlle é a súa leria de sempre. Iso si, critíquenos sen terxiversar, a frase de «mais a jaitas que as bandas ten un contexto», ou vostede non criticou que a axuda «a Bico da Balouta fose maior ca da Banda», porque eu oínllo, así de clariño, cousa que eu non fixen… Os plenos están gravados.