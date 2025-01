Menos jaitas e máis banda, menos problemáticas e máis sumisas

Con este titular podo resumir o pleno extraordinario celebrado o pasado 9 de xaneiro na Agolada. Unha loita entre dúas personaxes que se centran no «y tu más» en detrimento da nosa vila, das nosas parroquias, das nosas asociacións... Chegando a súa incapacidade a mantelos nunha loita continua na que medir as súas forzas e ver quen impón o seu criterio, ainda que sempre gana o alcalde, grazas á súa maioría absoluta. Falando mal... «están a ver quen a ten máis grande». E eu miro con pena, desencanto e impotencia como o que menos lles importa a ambos é a veciñanza, é Agolada, onde ninguén aporta nada e só busca gañar batallas.

Cansa de que ambos líderes, segundo lles conveña a cada un, me arrimen á cor amarela ou á azul. Pero as miñas cores son as do BNG, son propias e con personalidade; e seguirei apoiando iniciativas de calquera cor sempre que sexan boas para a veciñanza e para o noso futuro; ou rexeitándoas se me parecen un gran disparate. Non tardo en reaccionar ante certos temas ou conflitos, reacciono cando eu quero, elevo a voz cando considero que a debo elevar, observo e calo se considero que é o que debo facer, tratando de manter a calma e a cordialidade, eu estou nisto porque o meu Concello vale máis que todo o que nos queren facer crer quen só pensan nos intereses persoais e no poder.

Seguirei esixindo un reparto xusto e equitativo dos cartos destinados ás subvencións, coa aprobación dunhas bases reguladoras. As subvencións que se conceden ás nosas asociacións non poden depender da cor política que estea a cada momento no goberno local. Señor alcalde, vostede que viña para cambiar as cousas, xa leva seis anos e segue a manter as mesmas políticas rancias e caciquís do PP.

Non fago manifestacións pensando nos votos que poida gañar ou perder, pero todos sabemos que os cazadores non van deixar de cazar se non se lles dan 16.000 euros. Sen embargo, moitas das nosas asociacións deportivas, culturais, veciñais... sen axudas teñen moi complicada a súa continuidade. Sen esquecer o desfrute do resto da veciñanza, non vexo eu público nas batidas do xabaril, pero si vexo o auditorio cheo para escoitar a Banda, a Coral, a Bico da Balouta..., si vexo como se enche o campo de fútbol ou como acoden ás actividades promovidas polo resto de asociacións.

Carmen Seijas: «Señor alcalde, xa sabemos que a vostede lle gustan máis as jaitas que a banda». Luis Calvo: «Hai asociacións menos problemáticas que outras que están politizadas». Facer populismo está de moda en Agolada, desde o chimpín ás doazóns públicas. Pois eu non vou entrar nese xogo.

Apoiarei a todas as asociacións, dándome igual a que cor voten os seus membros porque elas son un motor imprescindible para manter vivo este Concello. E, co apoio incondicional das nosas deputadas do BNG en Santiago, seguiremos esixindo uns servizos públicos dignosque fagan atractivo vivir, medrar e ter un futuro aquí. Aínda que despois outras digan que é froito do traballo que levan feito ao caladiño... e tan caladiño! Porque a realidade é que so fan cando o BNG lles saca as cores en Santiago.