A vueltas con Franco medio siglo después

Creíamos que el movimiento de Donald Trump abogaba por no involucrarse en los asuntos de otros países. Pero ese aislacionismo (el que Tucker Carlson y sus epígonos predican en las redes sociales), al parecer, también contiene algunas excepciones. O eso podríamos deducir después de escuchar al presidente electo manifestar sus deseos de tomar el control del Canal de Panamá, anexionar Groenlandia o convertir a Canadá en el estado número 51. De nuevo, como sucede con otras cuestiones de mayor o menor importancia, no sabemos si estas declaraciones son tan solo ocurrencias, o si se trata de un nuevo estilo del líder republicano a la hora de lidiar con las relaciones internacionales, o del alpiste informativo que se arroja a la prensa para desviar la atención de otras historias.

Trump se saca de la manga otro Destino manifiesto y reactualiza la Doctrina Monroe. Vaya. Menudo cacao tienen en los think tanks. Con este hombre no hay quien se aclare. O sea que intervenir sí, pero de otra manera (económicamente), donde conviene y, como siempre, en nombre de la seguridad nacional (curiosamente, una retórica propia del establishment). Se trataría de una expansión del territorio estadounidense a base de tuits, aranceles y viajes turísticos. Esta confusión también se impone en la política interna (en MAGA no terminan de llegar a un acuerdo con lo de las visas a los trabajadores extranjeros o con el tema de proteccionismo versus liberalismo). Los gurús del mundo del business cercanos a Trump están convencidos de que todo esto es una jugada maestra. The art of the deal. Y, para ser justos, a veces lo parece. Porque este nivel de improvisación, propio de un músico de jazz en estado de trance, es difícil de mantener sin una creatividad portentosa.

El espectáculo de Donald Trump Jr. aterrizando con el avión privado en Groenlandia, en ese paisaje nevado, con su cazadora y su sonrisa, a lo Succession, no es sino otro producto televisivo más, el entretenimiento que proporciona el showman a los ciudadanos. Si hay algo que no se puede discutir es lo bien que conoce Trump a su público. Les regala una sonrisa en la nieve. Una amenaza medio en broma. «Vinimos como turistas a ver este sitio increíble», dijo Junior. Y luego este apareció con un grupo de personas con las viseras de MAGA y una bandera de Estados Unidos asegurando que los nativos «solo quieren utilizar los recursos increíbles que tienen». Un imperialismo promovido con chistes de Gila. «Oiga, que solo venimos a mirar, eh, que ya me dirán cuándo lo ponen a la venta», etc.

«La presidencia es un telefilme plagado de héroes, villanos, alivios cómicos, secundarios inolvidables, giros argumentales y 'cliffhangers'»

Trump funciona en geopolítica como lo hacía en The Apprentice; actúa como un presentador que solo se debe a su audiencia. La presidencia es un telefilme plagado de héroes, villanos, alivios cómicos, secundarios inolvidables, giros argumentales y cliffhangers. No hay más que ver cuánto dieron que hablar los gestos de los expresidentes en el funeral de Jimmy Carter. Ni Obama podía aguantar la risa floja. Trump ha logrado situar a todos donde quería: ineludiblemente enganchados a sus tramas. Cada uno ejerce el papel que él les asigna. Sus adversarios se van convirtiendo poco a poco en el arquetipo que él les atribuye. Los países responden a sus desafíos con contundencia y solemnidad. Las revistas especializadas le dedican decenas de páginas a sus improvisadas doctrinas….

Lo verdaderamente brillante sería que un día se descubriera que todo formaba parte de un experimento sociológico, como en El show de Truman, siendo en este caso los espectadores, y no el protagonista, quienes ejercen de personajes involuntarios de la ficción. Porque, de momento, Trump sigue siendo el guionista en jefe de nuestro mundo. No podemos apartar la mirada de su narración. Aun cuando somos conscientes de que lo más probable es que se trate solo de palabras. Lo único que tiene que hacer es publicar un tuit o realizar unas declaraciones y la historia cobra vida, convirtiéndose, de nuevo, en el taquillazo de la semana.