Poco ruido y muchas nueces

Identificar las cadenas que nos atan, tomar conciencia de nuestro propio pensamiento crítico y de la realidad en sí misma, es una cuestión de Movimiento. Elevar la mirada es fundamental para cuestionar la «normalidad» que oprime.

El arranque del 2024 me encontró sentada en la quinta fila del Hemiciclo.

Los primeros meses en ese edificio, plagado de dorados y cámaras, fueron fundamentales para aprender la labor parlamentaria lejos del ruido político, tan ajeno a las tareas representativas pero tan omnipresente. Entendimos mantener la perspectiva como un acto de resistencia y una herramienta para el cambio. Fue una labor de equipo y fue clave, por ejemplo, para tener una Ley ELA.

Este 2024 aprendí que en política se privilegian de manera exagerada los 250 caracteres, la priorización de lo inmediato sobre lo esencial. Esta realidad demanda una visión donde el cuidado de las personas sea tan importante como los logros visibles.

Al 2024 le debo mucho. A día de hoy soy la portavoz de uno de los grupos parlamentarios de Gobierno, el de la izquierda, conformado por personas muy humanas —no es redundante— que se repiensan cada día.

En Sumar vivimos el compromiso político como algo que no puede diluirse en lealtades ciegas, sino que consiste en preguntar, negociar y exigir claridad; creemos en trabajar para construir desde la empatía. Nosotras asumimos la responsabilidad de canalizar las frustraciones y la indignación colectiva, porque sabemos que el enfado, legítimo como respuesta inicial, es inútil para dar voz a las personas y para trabajar por un cambio social que no sea solo un grito. Hace más de un año decidimos poner la cara por la reflexión estratégica, dejando atrás el camino fácil, el de exacerbar el descontento, los bulos y el odio —que no tienen ideología, solo son decisiones tácticas—, para liderar la perspectiva útil, la que transforma la vida.

Gracias a ello, el año 2024 ha sido un periodo de profundos avances para España, en el que, además, frente al ruido y la desafección, quisimos acercar las instituciones a la gente, escuchando sus necesidades. Eso pretendemos de nuevo arrancando el 2025 con la reducción de jornada, demandada por una población trabajadora que nos ha guiado una y otra vez hacia el progreso. Nos avalan los datos, que demuestran que desde la izquierda decidimos mejor también para la economía.

El mundo enfrenta crisis globales que exigen valentía. En Sumar queremos seguir ampliando derechos —los de las mujeres, la clase trabajadora, las clases populares—, garantizar la sostenibilidad de nuestro planeta y fortalecer los lazos de solidaridad sobre los que reposa nuestra sociedad. Esos que fueron tan visibles en Valencia.

Bienvenido, 2025. Estás lleno de retos, pero también de oportunidades para seguir sumando por el bien común.

*Presidenta de Sumar Galicia y portavoz del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso

