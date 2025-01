David Russell, un tipo normal

Aparece detrás de telones de salas de conciertos abarrotadas de público; entra por la puerta de tu casa o por cualquier otro sitio; saluda al público que lo aplaude a rabiar, a conocidos, admiradores, amigos y es un tipo normal.

Es David Russell, reconocido virtuoso de la guitarra clásica, miembro de la Royal Academy of Music, ganador de todos los concursos, medallas y premios del mundo mundial, entre ellos, el Grammy a la mejor interpretación instrumental solista.

Un maestro cercano, un tímido seguro, un ligero enraizado, un azulado varonil, un generoso cauteloso, un tierno duro, un amigo despistado que, allá donde vaya, aparece, entra y saluda con el don de la normalidad, con el de la humildad de los que son verdaderamente grandes.

Aunque nacido en Glasgow y criado en Menorca, David é noso, un gallego de Nigrán que gira por el mundo y vuelve a casa, siempre de la mano de María Jesús, de Vigo, su compañera de vida y de aventura, su confidente, su manager, su otro yo. Dos en uno y más que dos. Tres de «El Celta».

Mientras escribo, una vez más, escucho «Aire Latino» de su guitarra y, una vez más, me entra por no sé dónde una cosa emocionante que me es difícil describir. Algo que me transporta, que me eleva hasta allá arriba, hasta un lugar de luz donde solo habita la belleza y la paz.

Y es que nuestro paisano es un genio que toca escondido dentro de la lámpara de Aladino.

