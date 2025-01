Retratos augustos: Karlos Rodríguez

La noche es un territorio con sus propias reglas y en la de Vigo Karlos Rodríguez tiene una cátedra. Gobernar ese espacio de ocio en competencia con otros, promoverlo, hacerlo atractivo, darle seguridad a sus visitantes, lidiar con sus trabajadores y sus innumerables normas es de una complejidad insospechada y él lo ha ido comprobando desde abajo, desde que con 16 años era RR.PP. en Duque, desde que con 18 guardaba puertas en Sol allá por los 80, desde que como militar aprendió labores de escolta y seguridad en la Policía Militar. Muchos locales en su caudal de experiencias hoy volcadas en el Island Club y en el N-29.

Vuelve mañana la magia a Vigo, territorio fértil

¿Es Vigo un territorio fértil para la magia? La magia será protagonista mañana en el auditorio Mar de Vigo con dos funciones de «El Mago Invisible», a las 18.00 y 20.30 horas. En su espectáculo «Nada es lo que parece», el público será testigo de teletransportes, desapariciones, mentalismos e ilusiones creadas con objetos cotidianos. Pasan magos por aquí pero tenemos mundo adelante magos vigueses como Cayetano Lledó, Cali, Xulio Merino, Luca Riego... en Vigo opera desde 2005 la AMVI (Asociación de Magos e Ilusionistas Vigueses), como funcionan los de Magia en la Manga (Carlos Tomico, Óscar Fernández, Sara Rodríguez y Julio Merino), y tenemos desde el mago más veterano, Guillermo Rodríguez Meijide, Profesor Williams de nombre artístico, a más pequeños como Álvaro Vázquez Verísimo, de 16... Por Vigo pasan y llenan espectáculos como el Galicia Magic Fest o la Gala Internacional de Maxia. ¿Llenarenos mañana con «El mago invisible»?

Un funeral, unos encuentros y las postales de Sanz y Rego

No pude asistir por viajar ese mismo día al funeral «cabodano» de Begoña Cantero en la Colegiata el pasado lunes, muy emotivo y lleno de gente que la quería, además de sus famiiares. Se siente su ausencia entre los muchos cercanos. ¡Cuántas caras amigas encontré estos días pasados por el corazón de la ciudad y cuánta memoria se me desató con cada una de ellas! En la calle de las ostras a Begoña Sebastián, Cuchi Tapias, Ana Ortiz, a Sonia Vivas y Suna Cardoso en el Juanita... De las felicitaciones por correo que he recibido, dos son espléndidas. Una, la de la odontóloga querida Adriana Sanz, que brilla por su sutileza creativa cada año en cada una; otra, la de Adolfo Rego, que a sus 102 años envía una cartulina en cuadríptico con una sorprendente y trabajosa composición de caras de familiares y textos aleteando por sus hojas además de navideños grabados.