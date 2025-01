El verbo volver no es el más adecuado para que lo conjugue el responsable de un periódico cuando agota sus días de descanso. Porque en realidad nunca te acabas yendo, mucho menos desde que estamos encadenados a los móviles. Aunque parezca increíble, siempre hay alguien que se acuerda de ti, incluso en los días o las horas más insospechadas. La frase siempre arranca igual: “Perdona, porque no sé si estás trabajando, pero…” Y a partir de ese pero −sin que al interlocutor le dé tiempo de contestar que sí, que efectivamente…−, le sigue una historia que salvo excepciones podría haber esperado unos cuantos días. De los correos y wasaps ya ni les cuento. Gajes del oficio, diréis vosotros: sarna con gusto…

En el reencuentro constato que hay cosas que no cambian, algunas buenas y otras no tanto. Entre las buenas, veo que el naval vigués sigue rompiendo barreras, nunca mejor dicho, porque el antiguo astillero Barreras, hoy en manos de la asturiana Armón (qué pena que a veces el capital gallego tenga tan poca ambición y agallas) construirá el primer buque destinado a la eólica marina. Nuestro naval no se pone límites y esa es la mejor manera de ir siempre a la vanguardia. Con conocimiento pero sin complejos ni temores se llega siempre más lejos. Este paso no es menor. El negocio del viento repartirá en la industria naval una tarta de 25.000 millones de euros en los próximos años. Y al rebufo del naval, el Puerto de Vigo también navega con un fuerte viento de popa. Presumo que desde el mar nos llegarán grandes noticias.

Entre las malas noticias, compruebo que el botellón es un fenómeno sin control. Pese a que hay una ley autonómica que lo prohíbe y pese a que los expertos nos avisan de sus dañinos efectos, cada vez son más los jóvenes que se inician antes en el consumo de alcohol. Quizá porque se entiende que forma parte de una cultura. Pero también por el pasotismo de unas autoridades supuestamente competentes y unos cuerpos policiales supuestamente eficaces. Así que algunos hemos empezado el año currando y empapados por la lluvia y otros muchos jóvenes lo han hecho de resaca y rezumando alcohol.

La vivienda −ya sea en propiedad o en alquiler− seguirá siendo un problemón este año. Las administraciones prometen construir más, pero de momento se ponen las botas con el negocio. La Xunta aumentó en 2023 sus ingresos por las compraventas de pisos pese al recorte fiscal. Vamos que hizo caja, no tanta como algunos promotores y propietarios, claro. Mientras, solo en Vigo el año pasado se produjo un desahucio diario. Ni ex ni hermanos se quedan ya a salvo del desalojo. No hace falta ser muy listo para predecir que el problema crecerá.

Como el de la soledad entre los mayores. Algunos, hartos de vivir solos, están dispuestos a compartir sus viviendas con inquilinos a los que les ofrecen un alquiler barato. Envejecimiento y soledad conforman un cóctel molotov dramático con terribles consecuencias, físicas y mentales. Las administraciones públicas deberían poner el foco ahí de forma urgente. Porque esta es una pesadilla que va a más. No, no es que vuelva ahora, como si fuese un fenómeno vintage, casi de moda, sino que ha venido para quedarse.

¡Feliz 2025 y buen finde!

