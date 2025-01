Oídos sordos en la AP-9

Miles de vecinos vigueses sufren el ruido de la AP-9 / Marta G. Brea

Ruido. Uno de los factores determinantes de la calidad de vida. Quienes crecimos entre martillazos, esmeriles, rebarbadoras, ingletadoras, cizallas y demás herramientas básicas de cualquier herrería (por algo soy y siempre seré «o sobriño do ferreiro») sabemos apreciar el valor del silencio. Despertarse a las siete de la mañana con el chirrido de una radial repasando las soldaduras de un portal, o con una combinación de golpes de martillo y cincel para afilar las «raspas» de los percebeiros, sobre todo si te acostaste tarde la noche anterior, no se lo recomiendo a nadie. Era sinónimo de empezar el día cabreado, estresado y agobiado. Pero no deja de ser una anécdota, un mal recuerdo de juventud, si se compara con las 24 horas al día, los 365 días del año, de trajín que soportan varios miles de familias de Teis y Chapela por culpa de la AP-9.

Para ser exactos, más de 7.000 personas sufren a diario ruido perjudicial para su salud por el tráfico de la autopista a su paso por Vigo. El dato se extrae de los resultados de la cuarta fase de los Mapas Estratégicos de Ruido de la Red de Carreteras del Estado (Ministerio de Transportes). Cualquiera que viva o trabaje cerca de la AP-9, en el tramo de casi 5 km que discurre desde Chapela hasta la conexión con Alfonso XIII, sabe de lo que hablo. Y si no me creen, hagan la prueba: crucen a pie cualquiera de los viaductos que conectan ambos lados de la autopista y verán lo que es contaminación acústica de verdad. Vivir cerca de esta arteria que soporta casi 60.000 trayectos diarios es un calvario, sobre todo porque Audasa, pese a sus pingües beneficios, sigue sin instalar las prometidas pantallas acústicas que los vecinos llevan reclamando cuarenta años.

El ruido afecta tanto a la salud física como a la mental. Aparte de la pérdida de audición, está demostrado que puede aumentar el riesgo cardiovascular, provocar trastornos del sueño, dolores de cabeza, migrañas, estrés crónico, problemas de concentración, ansiedad y depresión. Además, el impacto es mayor en los grupos vulnerables: puede perjudicar el desarrollo cognitivo de los niños y exacerbar la pérdida auditiva y los problemas de salud mental y el aislamiento de nuestros mayores.

La AP-9 se lleva la fama, pero en situación similar están los vecinos de otros viales de alta capacidad como la VG-20, la A-55 y la AG-57, así como de carreteras urbanas como Clara Campoamor, Arquitecto Palacios, Castrelos, Beiramar, Avda. de Madrid o Gran Vía. Se estima que 84.000 vigueses están expuestos a niveles de ruido excesivos, principalmente debido al tráfico. A esto se suma la contaminación acústica generada por polígonos, astilleros y concesionarios. Todo esto me lleva a una pregunta: ¿puede ser Vigo la ciudad con mayor calidad de vida de España, como sostiene la OCU, con tanto ruido? Me asaltan las dudas.

Es justo valorar el esfuerzo realizado por el Concello en la lucha contra el ruido, con mapas estratégicos y planes de acción que han demostrado su eficacia. Sin embargo, la solución a este problema debe ser coral, no de una única administración. Transportes ya prometió insonorizar, en la medida de lo posible, la VG-20 a su paso por Navia. Confío en que no se demore. Y espero también que el probable rescate de la AP-9 nos traiga, de una vez por todas, las tan prometidas pantallas acústicas para Chapela y Teis, porque está claro que Audasa seguirá haciendo oídos sordos a este problema. Nunca mejor dicho.