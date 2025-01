El Museo Torres

Acabamos este año negro para nosotros, y el “Museo M. Torres”, hace un balance muy positivo de las actividades realizadas a lo largo del bisiesto 24. Que no nos parece mal porque supone que en nuestra Villa hay un cierto movimiento artístico-cultural, que, a pesar de todo, se mueve y hace actos para informar y llamar la atención del ciudadano, aunque debamos decir que los marinenses no somos muy interesados en general, pero bien está. Y todo eso fue negativo para el museo “M. Torres”, porque la mayoría del tiempo estuvo ocupado en actividades que no le correspondían, porque su misión es exclusivamente para albergar la obra donada por el genial artista marinense Manolo Torres. Efectivamente como en Marín, no disponemos de otros locales, salvo la Biblioteca, pues todo lo tenemos que llevar al “Museo M. Torres”

Nosotros como responsables de la existencia de este museo, no estamos, sin embargo, tan contentos, ni muchísimo menos, pues como decimos, este museo se creo para colgar los cuadros donados por el artista, gracias a nuestra intervención. Y los cuadros son unos objetos que precisamente no deben estar manejándose continuamente, con sube y baja, cuelga y descuelga, y eso es lo que estamos haciendo, por lo tanto, deben permanecer colgados para que visitantes y vecinos puedan contemplar cuan les plazca. Pues es difícil encontrar un tiempo medianamente largo, en el que estén todos sus cuadros que caben, colgados, y que por lo tanto se puedan admirar por todo visitante o vecino, siempre que quiera y cuando quiera. Y esto no se puede hacer en estos años, debido a esa utilización por parte de otras actividades, casi siempre otras actividades socio-culturales.

Por lo tanto, la cuestión es que el museo M. Torres, es exclusivamente para albergar su obra donada a los marinenses, y mantenerla permanentemente expuesta, tal como consta en el Documento de donación. Y no se hace, luego no se cumplen sus condiciones de donación. Es cierto que Marín, en este momento, no dispone de un local que cumpla las necesidades actuales de carácter artístico-cultural, sin embargo, hace años que el ayuntamiento adquirió el antiguo local del desaparecido Liceo Casino, y sigue en el mismo estado de abandono. Por eso nosotros desde este comentario, proponemos que se adecue este local y se ponga a disposición de las asociaciones y demás, para organizar actividades artísticas- culturales, y así resolvamos de una vez este, para nosotros, este grave problema.

Por otro lado, y hablando exclusivamente de la actividad que el museo dedicó a propagar y difundir la obra del genial artista, no la podemos alabar, porque desde su inauguración en el año 1992, pocas cosas y actividades se hicieron, encaminadas a difundir su obra y su personalidad. Con treinta y tres años de existencia, debemos reconocer que el museo no hizo prácticamente nada para ensalzar y propagar la figura y la obra del artista, que tanto hizo por Marín.

Este año, 2025, se cumplen 30 años de la muerte del artista, concretamente el 10 de mayo, esperamos y deseamos que este año, el ayuntamiento y el museo, tomen la palabra y lo dediquen íntegramente a propagar y dar a conocer su figura y su obra, en especial la destinada en el propio museo. Y a mejorar y aumentar sus obras y especialidades, para convertir el museo en el centro más importante de la obra de Manolo Torres, con todo tipo de obras y con toda la información personal, que haría al museo de Marín, la referencia de su vida. El Ayuntamiento tiene la palabra.

